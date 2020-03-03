Лікарі взяли під нагляд митника, який перевіряв авто українця з коронавірусом

Митник, який оглядав автомобіль українця, хворого на коронавірус, не має симптомів захворювання та знаходиться під наглядом лікарів.

Про це повідомляє пресслужба Нової митниці у Facebook.

"Інспектор митного поста “Порубне”, який здійснював огляд автомобіля українця, хворого на коронавірус, працював у рукавичках та масці і на сьогодні не має жодних симптомів захворювання", - йдеться в повідомленні.

Проте, задля мінімізації можливих ризиків, посадовець перебуватиме в самоізоляції під наглядом лікарів впродовж двох тижнів. За повідомленням пресслужби Чернівецького загону, “зміна прикордонників, які могли контактувати з хворим на коронавірус, теж перебуває під наглядом медиків”.

Як відомо, в Україні лабораторно підтверджено перший випадок інфікування коронавірусом Covid-19 - у Чернівцях. 29 лютого у Чернівцях в інфекційне відділення обласної лікарні госпіталізували чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії.

За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. Одужали - 48 017 осіб.