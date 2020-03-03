Окружний адмінсуд взявся за справу про перерахунок пенсій експрокурорам

Окружний адмінсуд міста Києва відкрив провадження у ще одній справі за позовом про оскарження заборони на перерахунок пенсії колишнім прокурорам та призначив підготовче засідання на 24 березня 2020 року.

Про це інформує пресслужба суду.

“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження ще в одній справі щодо оскарження одного з пунктів постанови уряду, якою було затверджено нові схеми посадових окладів прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних, окружних прокуратур та прирівняних до них прокуратур”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, ідеться про постанову Кабінету міністрів України №1155 від 11 грудня 2019 “Про умови оплати праці прокурорів”.

Серед вимог позову, зокрема, - визнати нечинним п.7, яким встановлено, що зміна розмірів посадових окладів для працівників прокуратури, передбачених постановою №1155, не є підставою для перерахунку пенсій, що призначені згідно із законом “Про прокуратуру”.

На думку позивача, заборона на перерахунок пенсії колишнім прокурорам є протиправною, не відповідає положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.

Зазначається, що суд ухвалив розглядати справу в порядку загального провадження та призначив підготовче засідання на 24 березня 2020 року.

У пресслужбі нагадують, що у провадженні суду вже перебуває справа щодо оскарження п.7 постанови уряду №1155 від 11 грудня 2019 “Про умови оплати праці прокурорів”.