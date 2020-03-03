Окружний адмінсуд взявся за справу про перерахунок пенсій експрокурорам
Про це інформує пресслужба суду.
“Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження ще в одній справі щодо оскарження одного з пунктів постанови уряду, якою було затверджено нові схеми посадових окладів прокурорів Офісу Генерального прокурора, обласних, окружних прокуратур та прирівняних до них прокуратур”, - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, ідеться про постанову Кабінету міністрів України №1155 від 11 грудня 2019 “Про умови оплати праці прокурорів”.
Серед вимог позову, зокрема, - визнати нечинним п.7, яким встановлено, що зміна розмірів посадових окладів для працівників прокуратури, передбачених постановою №1155, не є підставою для перерахунку пенсій, що призначені згідно із законом “Про прокуратуру”.
На думку позивача, заборона на перерахунок пенсії колишнім прокурорам є протиправною, не відповідає положенням Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практиці Європейського суду з прав людини.
Зазначається, що суд ухвалив розглядати справу в порядку загального провадження та призначив підготовче засідання на 24 березня 2020 року.
У пресслужбі нагадують, що у провадженні суду вже перебуває справа щодо оскарження п.7 постанови уряду №1155 від 11 грудня 2019 “Про умови оплати праці прокурорів”.