Зразки українця з коронавірусом відправлять у Лондон

Зразки пацієнта з Чернівецької області, у якого діагностували Covid-19, доправлять на дослідження в Лондон.

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Чоловік госпіталізований, ізольований та знаходиться під медичним наглядом. За підсумками ранкового огляду - температури немає, скарги на сухий кашель. Рентгенологічно ознак пневмонії немає. Зразок відправлено для остаточного підтвердження до Лондону", - йдеться у повідомленні.

Наразі в області, за повідомленням ЦГЗ, відповідні фахівці здійснюють увесь спектр протиепідемічних заходів та відстеження контактів.

У ЦГЗ уточнили, що чоловік, якого госпіталізували, повертався в Україну з Італії літаком до Румунії, звідти – власним авто до Чернівців. У Румунії та на кордоні України проходив температурний скринінг, однак підвищеної температури не виявлено.

В Центрі громадського здоров'я також нагадали прості правила захисту від інфікування:

- уникайте близького контакту з тими, хто має гарячку або кашель;

- не торкайтеся обличчя немитими руками;

- часто мийте руки з милом чи обробляйте дезінфекційними засобами;

- ретельно готуйте їжу, зокрема м’ясо і яйця;

- уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами.

Як запобігти поширенню інфекції:

- якщо відчуваєте симптоми респіраторного захворювання, обмежте контакти з іншими людьми і використовуйте захисну маску для обличчя (її слід регулярно заміняти/знезаражувати);

- якщо ви відвідували Китай і протягом 2 тижнів після цього у вас виникли симптоми респіраторного захворювання, негайно зверніться по медичну допомогу;

- під час кашлю та чхання прикрийте рот і ніс зігнутим ліктем чи одноразовою серветкою, після чого викиньте серветку та вимийте руки;

- необхідно дезінфікувати поверхні, яких торкалася інфікована людина.

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Більше інформації про саму хворобу та як діяти доступно - на сайті Центру громадського здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні зареєстровано перший випадок захворювання Covid-19 у чоловіка в Чернівецькій області.

За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб. За останніми даними, кількість людей, заражених коронавірусом, у світі на сьогодні становить 90 937 осіб. Від недуги померли 3117 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.

За кількістю випадків зараження лідирує Китай - 80 151. 4 812 випадків зафіксовано у Південній Кореї, 2 036 - в Італії, 1 501 - в Ірані. Після Китаю, за кількістю загиблих, наступний Іран - 66 осіб, Італія - ​​52 і Південна Корея - 28 осіб.

Одужали після захворювання по всьому світу - 48 017 осіб.