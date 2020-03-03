МОЗ проситиме з Держрезерву кошти для відділень інтенсивної терапії

Міністерство охорони здоров'я проситиме виділити з Держрезерву гроші на обладнання відділень інтенсивної терапії в інфекційних лікарнях.

Про це на позачерговому засіданні комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медстрахування, присвяченому підготовці України до можливого спалаху коронавірусу, сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає кореспондент Укрінформу.

“Ми провели зустріч із провідними реаніматологами, подивилися, що є по відділеннях інтенсивної терапії інфекційних лікарень, сформували примірний табель оснащення, обов'язковий і рекомендований, зараз сформували запит на Кабінет міністрів про додаткове виділення коштів з фондів Державного резерву. Тільки на обладнання відділень інтенсивної терапії в інфекційних лікарнях - це орієнтовно 165 млн грн. Додатково ми будемо просити засоби індивідуального захисту, щоб також був місячний або тримісячний запас, залежно від наявності ресурсу", - сказав Ляшко.

За його словами, ця потреба визначена з урахуванням потенційного розширення інфекції на території України.

"Це не означає, що система не готова. Це ми розраховуємо на майбутнє, на потенційне розширення", - наголосив Ляшко.

Він нагадав що 19 лютого Кабмін ухвалив виділити 67 млн грн на закупівлю додатково тест-систем і засобів індивідуального захисту для лабораторних центрів, де будуть проводитися тестування, бригад екстреної меддопомоги - до визначених госпітальних баз, які прийматимуть пацієнтів з підозрою на коронавірус.

За словами заступника міністра, зараз в кожній області переглянуто наявність відділень інтенсивної терапії в інфекційних лікарнях і вироблено чіткі маршрути пацієнтів, які потребуватимуть реанімації.

Читайте також: Головний санлікар перевірив бази для прийому пацієнтів із коронавірусом

Як приклад він навів Одеську область, де додатково визначили 11 закладів охорони здоров’я, відділення інтенсивної терапії яких забезпечені кисневими концентраторами, апаратами штучної вентиляції легенів.

При цьому Ляшко додав, що лише у 3% випадках захворювання на COVID-19 є потреба в реанімаційних заходах.