Прокуратура порушила понад 60 кримінальних справ після перевірок в’язниць

Регіональні прокуратури завершили перевірки в установах виконання покарань та СІЗО щодо законності та ефективного використання земель і державного майна.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

“За результатами перевірок прокурори розпочали понад 60 кримінальних проваджень, з них 11 щодо вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів. Більшість правопорушень пов’язані із розкраданням, знищенням майна, чим заподіяно шкоди державі на загальну суму понад 70 млн грн”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у ході перевірок в установах Державної кримінально-виконавчої служби (ДКВС) прокурори виявили порушення порядку реєстрації речових прав на майно та його використання, факти розтрати та викрадення державної власності, а також нераціонального використання коштів.

Наймасштабніші факти маніпуляцій з об’єктами нерухомого державного майна прокурори задокументували у Дніпровській установі виконання покарань №4 та Криворізькій УВП №3. Тут не проведено державної реєстрації 47 об’єктів загальною площею 40,5 тис. кв. м та вартістю понад 20 млн грн.

У Вінницькій області в низці УВП та виправних колоній прокурори виявили факти незаконної передачі земель площею 257 га вартістю понад 30 млн грн в оренду по суті на підставі фіктивних договорів.

Загалом порушення законодавства виявлено щодо 850 об’єктів нерухомості та кожної шостої земельної ділянки, що використовуються установами ДКВС Це майже 8 тис. га із загальних підпорядкованих службі 44 тис. га.

"Крім того, прокурорами заявлено 14 судових позовів та внесено понад 120 документів реагування керівництву установ ДКВС в регіонах, де зазначається про порушення закону відносно державного майна на загальну суму понад 100 млн грн", - інформує Офіс генпрокурора.