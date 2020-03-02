Назвали ймовірну причину авіакатастрофи, у якій загинув ексміністр Кутовий

Національне бюро з розслідування авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами оприлюднило звіт, згідно з яким найбільш вірогідною причиною авіакатастрофи стала втрата пілотом контролю над вертольотом при виконанні маневру після попадання в туман.

Відповідний звіт оприлюднили на сайті бюро.

"Найбільш вірогідною причиною катастрофи вертольота стала втрата пілотом контролю над вертольотом при виконанні маневру після попадання в туман. При прийнятті рішення щодо виконання вильоту пілот не досить ретельно проаналізував зональні прогнози для польотів на низьких рівнях", - йдеться у звіті.

У висновку повідомляється, що експертами бюро встановлено, що вертоліт не мав жодних неполадок, а причиною авіакатастрофи став людський фактор.

Як повідомлялося, 21 жовтня 2019 року колишній віцепрем’єр-міністр Павло Розенко повідомив про смерть колишнього парламентаря та урядовця Тараса Кутового внаслідок катастрофи вертольота у Полтавській області.

43-річний Тарас Кутовий був народним депутатом 7 і 8 скликань Верховної Ради, міністром аграрної політики і продовольства з 2016 по 2018 рік.