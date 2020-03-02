Весняний призов: у Міноборони відкрили “гарячу” лінію

В Міноборони відкрили телефонну «гарячу» лінію з питань організації та проведення призовної кампанії «Весна — 2020», яка працюватиме з понеділка до суботи протягом квітня-червня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба оборонного відомства.

«Сьогодні, 2 березня, з метою донесення актуальної інформації та надання фахових роз’яснень громадянам України з питань організації та проведення призовної кампанії «Весна — 2020» в режимі «онлайн», на базі Саll-центру Міноборони відкрито спеціальну телефонну «гарячу» лінію. На запитання громадян та призовників упродовж березня — червня 2020 року відповідатимуть фахівці Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, «гаряча» лінія працюватиме з понеділка по п’ятницю, з 09.00 до 18.00, а також щосуботи з 09.00 до 15.00, за номером: 0-800-50-04-42.

Окрему спеціалізовану телефонну лінію стосовно призовної кампанії в Україні створено вперше. Її метою є організація роз’яснювальної роботи та інформування громадян про актуальні питання весняної призовної кампанії, яка триватиме в Україні у період з 01 квітня по 30 червня 2020 року.

Усі питання, що надходитимуть від громадян будуть опрацьовуватися фахівцями ЗС України, а також Територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (військовими комісаріатами).

Як повідомлялося, Призов громадян України на строкову військову службу проводитиметься на виконання Указу Президента України від 16 січня 2020 року № 13/2020 «Про звільнення в запас військовослужбовців строкової військової служби, строки проведення чергових призовів та чергові призови громадян України на строкову військову службу у 2020 році». Зазначеним Указом врегульовано норму статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу», якою визначено призовний вік громадян України від 18 до 27 років.

Водночас, враховуючи, що відповідно до статті 16 Закону прийняття рішення про призов громадян на строкову військову службу, звільнення або надання відстрочки від призову на строкову військову службу покладається виключно на відповідні призовні комісії, Міністерство оборони України направило листа Головам обласних та Київської міської призовних комісій стосовно рекомендацій розглядати питання надання відстрочки від призову на строкову військову службу придатним за станом здоров’я громадянам України віком 18-19 років, відповідно до частини п’ятнадцятої статті 17 Закону. У разі бажання громадян зазначеної категорії проходити строкову військову службу, здійснювати призов у встановленому порядку за їх письмовою згодою.

Військовослужбовці строкової військової служби не залучатимуться до виконання завдань в районні проведення операції Об’єднаних сил.