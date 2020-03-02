Телеканал "Дім" за два роки перейде на власне виробництво - Тимошенко

Новостворений телеканал для тимчасово окупованих територій "Дім" уже найближчим часом почне виробництво своїх новин, а за два роки цілком перейде на власне виробництво.

Про це заявив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко на пресконференції в Укрінформі.

"Канал буде нарощувати власне виробництво. Ми плануємо, що протягом двох років він вийде повністю на власне виробництво. Після цього ми зможемо говорити про інші шляхи доступу для телеканалу. Станом на зараз телеканал іде у цифровому мовленні з української на тимчасово окуповані території. Це обумовлено тим, що ми використовуємо контент різних телевізійних груп, є обмеження щодо авторського права. Тому канал не може виходити на супутнику і в інтернеті. Як тільки ми вийдемо на власне виробництво, канал почне мовлення на супутнику. І буде, я сподіваюся, виходити і в кабельних мережах по всьому світу", - зазначив Тимошенко, окреслюючи наступні етапи розвитку каналу.

Як повідомлялося, влада на базі каналу іномовлення UATV запускає канал, який мовитиме на окуповану територію українською та російською мовами. Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський зазначав, що це буде державний розважально-інформаційний канал, який мовитиме на окуповані території Донбасу.

Новий телеканал для тимчасово окупованих територій отримав назву "Дім" і почав мовити тестовому режимі з 1 березня. Презентація його концепції відбулася в Укрінформі 2 березня.