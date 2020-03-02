Убивство в будинку ексглави МЗС: слідчий експеримент зірвали

Слідчий експеримент у будинку колишнього глави МЗС України Леоніда Кожари, де раніше знайшли тіло підприємця Сергія Старицького, не відбувся у зв'язку із відсутністю подружжя Кожар у будинку.

Про це у Facebook повідомила юридична компанія "Міллер", яка представляє інтереси родини потерпілого.

"02.03.2020 о 13 год. 00 хв. було заплановано проведення слідчого експерименту в будинку, де було знайдено тіло С.Старицького. Про необхідність проведення зазначеної слідчої дії власника приміщення було повідомлено завчасно, відповідно до вимог чинного законодавства. Але він не відбувся у зв’язку із відсутністю подружжя Кожар в будинку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місці події були присутні представники потерпілих, слідчі Києво-Святошинського відділу поліції, керівництво слідчого управління, криміналісти слідчого управління, експерти-балісти, судово-медичний експерт.

"Зі слів слідчих, адвокатів Кожари було також попереджено про слідчу дію. На що адвокат у телефонній розмові повідомив, що буде за годину і разом із довіреною особою дасть можливість провести слідчу дію в будинку Кожари", - йдеться у повідомленні.

Однак, як додали в юридичній компанії, очікування власників приміщення затягнулось на дві години, після чого прибуло двоє осіб, які представились адвокатами Кожари та повідомили, що ексглаву МЗС зранку було госпіталізовано через гіпертонічний криз і, зі слів цих осіб, дружина Кожари перебуває разом із чоловіком у лікарні в Феофанії.

"І що найважливіше, сам Кожара просить без його участі слідчий експеримент не проводити", - підкреслюється в повідомленні.

Протоколом проведення слідчої дії зафіксовано факт відмови у проведенні слідчого експерименту, уточнили у юридичній компанії.

Як повідомлялося, 21 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення про смерть чоловіка в будинку у селі Чайки Київської області.

Спочатку поліція розслідувала факт самогубства, а потім смерть чоловіка у будинку кваліфікували як умисне вбивство.

За інформацією ЗМІ, трагедія сталась у будинку міністра закордонних справ України у 2012-2014 роках Леоніда Кожари. Загиблий Сергій Старицький - колишній керівник телеканалу "Інтер", гендиректор телекомпанії "Тоніс" та один із власників рекламного холдингу Atlantic group.