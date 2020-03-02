Україна пропонує призначити Яценка представником у Eurimages — Бородянський

МКМС подало кандидатуру Володимира Яценка для призначення представником України у раді правління Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES"), а кандидатуру Сергія Зленка - заступником представника.

Про це міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянсикй повідомив у Тelegram.

“Відповідно до листа Міністерства закордонних справ України щодо приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів (Eurimages) МКМС подало кандидатури Володимира Яценка та Сергія Зленка для призначення відповідно представником та заступником представника України у раді правління фонду”, - написав Бородянський.

МКМС раніше презентувало інформацію про EURIMAGES на своєму сайті.

За даними міністерства, до фонду входять 38 країн-членів, а також Аргентина та Канада як асоційовані члени. Фонд допомагає кіновиробникам у створенні копродукції, підтримує дистрибуцію та кінотеатральний показ фільмів.

Він підтримує копродукцію у формі пільгових позик (soft loans), а кінотеатральне розповсюдження – у формі субсидій (subsidies). Пільгові позики надаються на поворотній основі та повертаються з доходів, об'єднання фінансових ресурсів з метою спільного виробництва фільмів.

Фонд надає підтримку на створення ігрових, документальних та анімаційних фільмів мінімальною тривалістю 70 хвилин. Здійснює чотири конкурсні відбори кінопроєктів на рік, зокрема у 2020 році – 22 січня, 16 квітня, 25 серпня, 20 жовтня.

Підтримка кінотеатрів фондом здійснюється у співпраці з мережею «Еuropa Сinemas», яка була створена в 1992 році з метою популяризації європейських фільмів і об'єднує понад 1200 кінотеатрів (3123 екранів) у 43 країнах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 грудня 2019 року схвалила Закон України «Про приєднання України до Європейського фонду підтримки спільного виробництва та розповсюдження художніх кінематографічних та аудіовізуальних творів ("EURIMAGES").