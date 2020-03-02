Понад 400 продуктів в меню: бойові частини ЗСУ перейшли на нову систему харчування

Усі бойові частини Збройних Сил України з 1 березня перейшли на нову систему харчування за каталогом, який містить понад 400 найменувань продуктів.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

“З початку березня поточного року усі бойові частини Збройних Сил України перейшли на нову систему харчування за каталогом продуктів. В оновленому меню тепер є понад 400 найменувань продуктів, з яких можливо скласти щоденний раціон військових. Головна умова — не вийти по сумі за межі вартості добового комплекту, який під час аукціонів визначений в межах від 67 до 74 грн за один добовий комплект”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, наразі у військовослужбовців з’явилася можливість вибрати собі обіди, сніданки та вечері на власний смак і за сезоном. Відкриваючи каталог продуктів харчування, наданий постачальними компаніями-переможцями процедури публічних закупівель, командир військової частини може обирати продукти як у віртуальному супермаркеті.

В пресслужбі наголосили, що реформування застарілої системи харчування створило широкі можливості у забезпеченні щоденного меню військовослужбовців продуктами, звичайними у цивільному житті, але раніше недоступними людям у військовій формі. Тепер за результатами регулярного моніторингу прослідковується позитивне сприйняття військовослужбовців запровадженої системи харчування. Водночас, розпочато експеримент із малими гарнізонами, які безпосередньо не задіяні в операції ООС, для приведення якості харчування до рівня бойових підрозділів.

Фото: Міноборони