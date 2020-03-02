Україна долучилася до європейської скайп-конференції щодо коронавірусу

Міністерство охорони здоров’я долучилася до скайп-конференції міністрів охорони здоров’я європейських країн, на якій обговорюються заходи із запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко на позачерговому засіданні Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації щодо підготовки України до можливого спалаху коронавірусу Covid-19, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні о 16:00 МОЗ запрошено і долучено до скайп-конференції з усіма міністрами охорони здоров’я європейського регіону і країн Європейського Союзу, яка буде проводитися під егідою ВООЗ. Вона буде спрямована на обговорення саме заходів реагування, в тому числі і на забезпеченість тест-системами, засобам індивідуального захисту, які використовуються під час боротьби із зазначеною хворобою”, - сказав Ляшко.

Також, за його словами, в понеділок о 17-й годині буде проведено засідання оперативного штабу з протидії поширенню в Україні коронавірусної інфекції.

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Ляшко також повідомив, що МОЗ готує зміни до клінічного визначення випадку коронавірусної інфекції, і це пов'язано з тим, що у світі реєструється все більше випадків цього вірусу і водночас у світі є нестача тест-систем на визначення Covid-19.

“Клінічне визначення випадку змінюється досить часто. Спочатку були рекомендації ВООЗ. Оскільки збільшується кількість випадків, які реєструються на території Європейського Союзу, зараз Європейський центр контролю за захворюваністю також змінює визначення випадку, оскільки всі країни мають проблеми з наявністю тест-систем і не можуть забезпечити скринінгові дослідження на коронавірусну інфекцію так, як того хотілося б усім”, - сказав Ляшко.

За його словами, зараз тест-системи і засоби захисту розподіляються на глобальному рівні ВООЗ за квотним принципом.

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Як повідомлялося, станом на 2 березня у світі зареєстровано 89 072 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 048 - летальні. Одужало вже 45 074 осіб.

В Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19 не зафіксовано.