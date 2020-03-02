Ексзаступника голови Служби зовнішньої розвідки відпустили під заставу

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді застави для колишнього першого заступника голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це інформує пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд частково задовольнив клопотання прокурорів та детективів та застосував до колишнього заступника голови СЗРУ запобіжний захід у вигляді застави у сумі 168 тис. гривень, колишнього службовця СЗРУ – 60 тис. гривень застави та в.о. директора держпідприємства – 231 тис. гривень застави", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на підозрюваних покладено низку процесуальних обов’язків.

Як повідомлялося, 25 лютого 2020 року детективи НАБУ повідомили про підозру колишньому заступнику голови СЗР, колишньому посадовцю СЗРУ та виконувачу обов’язків директора державного підприємства.

Слідством встановлено, що у серпні - грудні 2014 року службовці Служби розвідки, зловживаючи своїм службовим становищем, організували державну закупівлю обладнання.

В результаті СЗРУ уклала з одним із державних підприємств договір із постачання обладнання та, всупереч нормативним документам, за ще не отримане обладнання СЗРУ внесла повну передплату.

Проте з'ясувалося, що підприємство умови договору не виконало - обладнання не поставило та фактично і не могло поставити. А отримані кошти керівник держпідприємства легалізував, перерахувавши на рахунки компаній з ознаками фіктивності.

Як наслідок, інтересам держави в особі СЗРУ завдано 2,2 млн гривень збитків, що встановлено економічною експертизою.