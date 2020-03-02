Музеї зачинено, футбол скасовано: Коронавірус розпорядився

У багатьох країнах через епідемію почали спішно скасовувати масові заходи

Страх перед пандемією, викликаною вірусом COVID-19, змусив держави, де виявлено хворих, замислитися: як скоротити можливі контакти своїх громадян із вірусоносіями? Один зі шляхів – відміна, перенесення у часі чи скорочення кількості учасників масових заходів. Причому загроза сприймається настільки серйозно, що під запитанням опинилося проведення таких мегапопулярних у світі заходів, які не скасовувалися жодного разу з часів Другої світової війни.

КИТАЙ

1. Через коронавірус у Китаї скасовано всі спортивні змагання, зокрема Гран-прі Формули 1.

ФРАНЦІЯ

2. Із 1 березня Французький художній музей Лувр закрився на невизначений термін через загрозу поширення коронавірусу Covid-19.

3. З 29 лютого французький уряд тимчасово заборонив усі публічні заходи в закритих приміщеннях за участю понад 5 тисяч осіб.

Також скасовуються усі громадські заходи в зонах поширення захворювання.

4. У Парижі скасовано напівмарафон та останній день Сільськогосподарського салону.

5. Скасовується карнавал у місті Ансі.

Фото: АА

ІТАЛІЯ

6. У районах, вражених вірусом, закрито школи, магазини і музеї. Державні установи працюють в обмеженому режимі.

7. Призупинено усі спортивні заходи, включаючи кілька футбольних матчів Серії А, які повинні були відбутися з 23 лютого. До списку скасованих матчів елітного дивізіону Італії з футболу потрапили протистояння "Аталанти" Руслана Маліновського проти "Сассуоло", "Верони" з "Кальярі", "Торіно" з "Пармою" та "Інтера" проти "Сампдорії".

8. Стало відомо, що фінал за участі українського тенісиста Іллі Марченка, що мав пройти у Бергамо, також був відмінений.

9. У Венеції, яка знаходиться в регіоні Венето, достроково завершили знаменитий карнавал, який розпочався 16 лютого і повинен був закінчитися 25 лютого.

10. Спалах епідемії коронавірусу позначився на Міланському тижні моди. Показ колекції Джорджіо Армані в неділю, 23 лютого пройшов при порожньому залі, оскільки гостей попросили не приходити.

11. Знаменитий міланський театр "Ла Скала" оголосив, що призупиняє роботу через поширення коронавірусу.

ШВЕЙЦАРІЯ

12. Женевський автосалон 2020 року скасовується після заборони урядом Швейцарії будь-яких зібрань більш як у 1000 людей – через стурбованість коронавірусом. Заборона діятиме до 15 березня. 90-й GIMS повинен був розпочатися цього тижня. Це перше скасування Женевського автосалону більш ніж за 70 років. Із 1947 року захід проводився щорічно.

НІМЕЧЧИНА

13. 29 лютого стало відомо, що у Берліні керівництво міжнародного туристичного ярмарку ITB Berlin 2020 вирішило його скасувати через коронавірус.

14. Крім того в окремих землях Німеччини (Баден-Вюртемберг, Баварія) наказано залишатися вдома школярам, вчителям, багатьом чиновниками та поліцейським, якщо вони недавно повернулися зі світових осередків поширення вірусу (Китай, Іран, Південна Корея, Італія).

Фото: АА

США

15. 27 лютого стало відомо, що у зв'язку з розповсюдженням захворювання на новий коронавірус, компанія Facebook Inc. скасувала щорічну конференцію F8 для розробників програмного забезпечення. Організатори планують провести локальні заходи та відеоконференції з трансляціями наживо. Цьогорічний захід мав відбутися 5 та 6 травня в Сан-Хосе, штат Каліфорнія.

16. Скасовано щорічну енергетичну конференцію CERAWeek, яка мала відбутися в Х'юстоні з 9 по 13 березня, через прискорене поширення коронавірусу.

Фото: АА

ІРАН

17. За рішенням влади у країні закрито школи, вищі навчальні заклади. Заборонено проведення масових і спортивних заходів. Також заборонено відвідування лікарень і будинків для літніх людей, громадян закликають залишатися вдома.

18. Але найсерйозніше – в країні призупинено роботу парламенту і введено заборону на внутрішні поїздки, оскільки позитивний результат аналізу на вірус COVID-19 отримали кілька високопосадовців, зокрема віце-прем`єрміністр, заступник міністра охорони здоров'я і 5 парламентарів. За повідомленням іранських ЗМІ, від коронавірусу помер один із законодавців.

ЯПОНІЯ

19. Через спалах коронавірусу в японських містах Токіо і Осака скасували традиційний фестиваль цвітіння і милування сакурою, який проходить у квітні. Жителі цих міст зможуть прийти в парки і подивитися на квітучі дерева, але традиційні заходи проводитися не будуть.

20. 2 березня до квітня закриваються всі початкові й середні школи.

21. Літні Олімпійські ігри 2020 року в Токіо можуть пройти без глядачів. Розглядається варіант, коли Олімпіаду покажуть лише по телебаченню, повідомляє британська Daily Mail.

Фото: АА

ПІВДЕННА КОРЕЯ

22. Усі католицькі церкви в Південній Кореї з 1 березня закрилися через поширення вірусу. Паства католицької церкви в Південній Кореї налічує близько 5,8 млн людей – це одна з найчисленніших конфесій у країні. Богослужіння в 1734 церквах скасовані до 7 березня. Скасували свої недільні служби також протестантські церкви та буддистські храми.

23. Скасовано багато інших громадських заходів, зокрема концерти поп-групи BTS.

ОАЕ

24. З неділі, 1 березня на два тижні закрили дитячі садки.

ГРУЗІЯ

25. 1 березня міжвідомча рада рекомендувала скасувати всі багатолюдні заходи на території країни.

Попри загрозу стрімкого поширення вірусу, літню Олімпіаду 2020 в Японії остаточно не скасовано. Як і Євробачення 2020 у Нідерландах. Хоча все залежатиме від того, чи зможе світова медицина зупинити стрімке поширення епідемії, чи будуть успішними кроки в розробці й випробуванні вакцини від COVID-19, чи знайдуть дієвий метод різко зменшити смертність.

Так чи інакше світ стоїть перед викликом. І в найгіршому випадку може так статися, що стиль життя людства зміниться. Заходи з участю тисяч людей відійдуть у минуле, як рудимент, бо будуть вважатися небезпечними для здоров`я. І наше спілкування між собою остаточно перейде у віртуальний режим…

Мар`яна Рабченюк. Київ