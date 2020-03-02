Екскерівник ОП Богдан повернувся до адвокатської діяльності

Колишній керівник Офісу Президента Андрій Богдан відновив адвокатську діяльність.

Про це він повідомив у Facebook.

"Всім привіт. Відновив адвокатську діяльність, так що запрошую до співпраці бізнесменів, політиків та інших клієнтів. Буде весело, тримайтесь", - написав Богдан.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого призначив Андрія Єрмака керівником ОП, попередньо звільнивши з цієї посади Андрія Богдана.

До призначення в Адміністрацію Президента (згодом реформовану в Офіс Президента) Богдан працював адвокатом олігарха Ігоря Коломойського.