Час покаже, чи посилив безпеку в'їзд у РФ за закордонними паспортами - Гончарук

Висновки про те, як вплине на безпеку країни рішення про відвідування українцями РФ виключно за закордонними паспортами, можна буде робити після певного часу його застосування.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рішення з цього приводу (про перетин українцями кордону з РФ за закордонними паспортами - ред.) ухвалено. Я думаю, що це приведе до того, що в українців з'явиться більше закордонних паспортів - це ще один стимул отримати цей абсолютно необхідний документ. Як це вплине (на безпеку країни. - ред.), покаже час. Є певні розрахунки і прогнози у Державної міграційної служби, обов'язково попрошу колег, щоб вони окремо прокомунікували цю тему", - сказав Гончарук.

Читайте також: З 1 березня українці їздитимуть в РФ тільки за закордонними паспортами

Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня громадяни України можуть відвідувати РФ виключно за закордонними паспортами. У Дерприкордонслужбі вважають, що такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю.