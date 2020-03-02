Час покаже, чи посилив безпеку в'їзд у РФ за закордонними паспортами - Гончарук

Час покаже, чи посилив безпеку в'їзд у РФ за закордонними паспортами - Гончарук

Укрінформ
Висновки про те, як вплине на безпеку країни рішення про відвідування українцями РФ виключно за закордонними паспортами, можна буде робити після певного часу його застосування.

Про це заявив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу в понеділок, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Рішення з цього приводу (про перетин українцями кордону з РФ за закордонними паспортами - ред.) ухвалено. Я думаю, що це приведе до того, що в українців з'явиться більше закордонних паспортів - це ще один стимул отримати цей абсолютно необхідний документ. Як це вплине (на безпеку країни. - ред.), покаже час. Є певні розрахунки і прогнози у Державної міграційної служби, обов'язково попрошу колег, щоб вони окремо прокомунікували цю тему", - сказав Гончарук.

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Як повідомляв Укрінформ, з 1 березня громадяни України можуть відвідувати РФ виключно за закордонними паспортами. У Дерприкордонслужбі вважають, що такі нововведення позитивно вплинуть на якість та швидкість прикордонного контролю.

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