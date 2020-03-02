Прем’єр про ситуацію з коронавірусом: За вихідні - жодних надзвичайних пригод
Укрінформ
В Україні станом на ранок понеділка не зафіксованого жодного підтвердженого випадку захворювання на коронавірус.
Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“У нас все ще немає на території України жодного підтвердженого випадку”, - зазначив глава уряду.
Крім того, за його словами, за вихідні “жодних пригод надзвичайних у цьому плані також не відбулося”.
Як повідомлялося, в Україні для запобігання занесенню коронавірусу запроваджено температурний скринінг всіх громадян, які прибувають на територію країни.
Станом на ранок 2 березня кількість інфікованих коронавірусом Covid-19 у світу досягла 89 074 тисячі осіб, померли - 3 048, одужали - 45 110 осіб.