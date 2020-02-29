Українські вчителі пройдуть курс домедичної допомоги — Новосад

Згідно з законом про повну загальну середню освіту, шкільні вчителі мають опанувати навички надання домедичної допомоги.

Про це в інтерв'ю Українській правді сказала міністр освіти та науки Ганна Новосад.

"Ці навички мають бути невід’ємною складовою навчання вчителів і підвищення їхньої кваліфікації. Цього року ми домовилися з Українською академією лідерства, що вони спільно з організаціями, які вже давно працюють в Україні, і зокрема, допомагають на фронті, розроблять курс домедичної допомоги для вчителів", - сказала Новосад.

За її словами, вже з вересня цей курс буде доступний в окремих містах. Він буде доступний як в офлайн-форматі, так і онлайн, додала міністр.