Сервіс єМалятко запрацював ще в чотирьох містах України

Сервіс Міністерства цифрової трансформації України єМалятко запрацював в Одесі, Маріуполі, Рівному та Запоріжжі.

Про це повідомляється на сторінці відомства у Facebook.

"єМалятко запрацювало в 4 містах – Одесі, Маріуполі, Рівному та Запоріжжі", - йдеться в повідомленні.

У відомстві пояснили, що тепер сервіс доступний у 10 містах. Вже більше тисячі батьків новонароджених скористалися ним, переконують у міністерстві.

У Мінцифри пообіцяли, що скоро послуга запуститься у м.Дніпрі, а до кінця року вона стане доступною онлайн на порталі "Дія".

Як повідомляється, єМалятко – це комплексний сервіс в Україні, який об’єднує 10 послуг, пов’язаних із народженням дитини, в одну.

Вперше послуга єМалятко запустилася на початку січня у Харкові. Ця комплексна послуга покликана заощадити час молодих батьків. Зараз послуга працює у тестовому режимі, бета-тест єМалятко закінчиться влітку, і всі десять послуг стануть доступними, а до кінця року планується запустити її онлайн на порталі "Дія".