ДП "Медичні закупівлі України" закуповуватиме ліки за 14 бюджетними програмами

Державне підприємство «Медичні закупівлі України» здійснюватиме закупівлю ліків за бюджетними програмами Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Сьогодні було підписано наказ Міністерства охорони здоров’я України, яким до ДП «Медичні закупівлі України» (ДП МЗУ) передаються 14 з 38 напрямів закупівель лікарських засобів та медичних товарів. Раніше цю функцію здійснювали спеціалізовані організації, які здійснювали закупівлі МОЗ України з 2015 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ДП «Медичні закупівлі України» буде реалізовувати повний цикл закупівель, що включає організацію та здійснення тендерних процедур; управління контрактами та оплатами; імпорт лікарських засобів та медичних виробів; організацію їх розвезення у регіони та до закладів охорони здоров’я; моніторинг рівня забезпечення відповідними товарами і послугами.

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Віднині ДП МЗУ проводитиме закупівлі препаратів для онкохворих (дорослих і дітей), хворих на гемофілію типів А або В або хворобу Віллебранда; ліків та медвиробів для забезпечення лікування хворих із серцево-судинними та судинно-мозковими захворюваннями; медикаментів для лікування хворих на розсіяний склероз, для дітей, хворих на дитячий церебральний параліч, для антиретровірусної терапії дорослих, підлітків і дітей.

Крім того, ДП МЗУ закуповуватиме препарати для надання невідкладної медичної допомоги при кровотечах, реактиви для проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз та адреногенітальний синдром; препарати для лікування дихальних розладів новонароджених; медикаменти та дрібний лабораторний інвентар для забезпечення проведення лікування безплідності жінок методами допоміжних репродуктивних технологій; антирезусний імуноглобулін для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених.

Усі закупівлі проводитимуться у системі Prozorro.

Нагадаємо: державне підприємство «Медичні закупівлі України» створено у жовтні 2018 року для реалізації наступного етапу реформи державних закупівель та забезпечення організації та проведення процедур закупівель та закупівель за рамковими угодами лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів, інших товарів медичного призначення, послуг в інтересах замовників.