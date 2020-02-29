Офіс генпрокурора 2 березня розпочинає атестацію регіональних прокуратур

Офіс генпрокурора 2 березня розпочинає атестацію 3 тисяч 697 прокурорів регіональних прокуратур.

Про це інформує пресслужба відомства.

“Бажання пройти атестацію та приєднатися до нової прокуратури виявила переважна більшість працівників прокуратур регіонального рівня. Відтак 3697 прокурорів з усіх обласних центрів України, АР Крим та військових прокуратур регіонів України та об’єднаних сил візьмуть участь у першому етапі атестації”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що атестація прокурорів регіональних прокуратур є наступним етапом реформи прокуратури, яка розпочалася минулого року та передбачає атестацію всіх прокурорів.

Процес атестації складатиметься з трьох етапів – тесту на знання законодавства, тесту на загальні здібності та співбесіди з кадровою комісією.

Перший та другий етапи атестації усі прокурори пройдуть у Києві з 2 по 5 березня 2020 року, прокурори з однієї прокуратури будуть здавати тести в різні дні.

Як пояснюють у ОГ, такий графік було встановлено для оптимізації витрат часу та ресурсів прокурорів на участь в атестації.

Очікується, що атестація всіх прокурорів регіональних прокуратур завершиться до початку червня.

Під час проходження першого етапу – тесту на знання та вміння застосовувати законодавство - учасникам атестації необхідно буде за допомогою комп’ютерної техніки дати відповідь на запитання. Результат кожного кандидата з’явиться на екрані комп'ютера одразу після завершення тесту.

Прокурори, які набрали потрібну кількість балів (прохідний бал – 70), допускаються до наступного етапу атестації – комп’ютерного тестування на загальні здібності та навички. Ті прокурори, які вдало пройдуть другий етап атестації, будуть допущені до останнього, третього етапу – виконання практичного завдання та співбесіди з кадровою комісією.

Для цього вже було створено дві кадрові комісії, які очолили заступники генерального прокурора Віктор Чумак та Віталій Касько. Планується створення ще 10 кадрових комісій. До їх складу увійдуть працівники Офісу генерального прокурора, представники міжнародних неурядових організацій, проєктів міжнародної технічної допомоги та дипломатичних місій.

Прокурори, які будуть допущені до прикінцевого етапу атестації, пройдуть перевірку на доброчесність. Вона включатиме відповідність витрат і майна прокурора та членів його сім’ї, а також близьких осіб задекларованим доходам, відповідність поведінки прокурора вимогам професійної етики. Ці питання будуть обговорюватись із кандидатом під час співбесіди.

Для її проведення кадрові комісії мають право отримувати будь-яку необхідну для цілей атестації інформацію про прокурора в усіх органах прокуратури, Ради прокурорів України, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Національного агентства з питань запобігання корупції, інших органів державної влади, а також використовувати публікації у ЗМІ та звернення громадян на адреси кадрових комісій.

Після прийняття кадровою комісією рішення про проходження або непроходження прокурорами співбесіди результати атестації будуть оприлюднені на офіційному веб-сайті Офісу генерального прокурора.