Вже відомо, коли консульство України в Мілані відновить прийом громадян
Укрінформ
Генеральне консульство України в Мілані з 2 березня відновить прийом громадян за попереднім записом.
Про це повідомили в консульстві.
Громадяни, записані на 25, 27 та 28 лютого, будуть прийматися в індивідуальному порядку окремо від загального запису.
"Працівники консульства зателефонують або відправлять електронне повідомлення кожному з Вас та узгодять день та час прийому. Повторно записуватися вам не потрібно", — зазначили у дипустанові.
У генконсульстві закликали дотримуватися рекомендацій італійських санітарних служб для запобігання поширення коронавірусу, а саме:
- у приміщенні не створювати натовп;
- дотримуватися дистанції під час спілкування з відвідувачами та працівниками консульства;
- активно користуватися засобами для дезінфекції рук, за можливістю — медичними масками та гумовими рукавицями.
Як раніше повідомляло агентство, генеральне консульство України у Мілані не працює з 25 лютого через спалах коронавірусу в Італії.