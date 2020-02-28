Вже відомо, коли консульство України в Мілані відновить прийом громадян

Генеральне консульство України в Мілані з 2 березня відновить прийом громадян за попереднім записом.

Про це повідомили в консульстві.

Громадяни, записані на 25, 27 та 28 лютого, будуть прийматися в індивідуальному порядку окремо від загального запису.

"Працівники консульства зателефонують або відправлять електронне повідомлення кожному з Вас та узгодять день та час прийому. Повторно записуватися вам не потрібно", — зазначили у дипустанові.

У генконсульстві закликали дотримуватися рекомендацій італійських санітарних служб для запобігання поширення коронавірусу, а саме:

у приміщенні не створювати натовп;

дотримуватися дистанції під час спілкування з відвідувачами та працівниками консульства;

активно користуватися засобами для дезінфекції рук, за можливістю — медичними масками та гумовими рукавицями.

Як раніше повідомляло агентство, генеральне консульство України у Мілані не працює з 25 лютого через спалах коронавірусу в Італії.