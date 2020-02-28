Фонд "Відродження" закликає медійників дати оцінку телемарафону каналу ZIK

Міжнародний фонд “Відродження” закликає медійну спільноту дати оцінку медіапродуктам телеканалу ZIK, зокрема, телемарафону "Тхне Соросом".

Про це йдеться у заяві фонду, оприлюдненій на офіційному сайті Фонду "Відродження".

"Сьогодні, 28 лютого 2020 р. на телеканалі ZIK проходить телемарафон “Тхне Соросом”. Вже у анонсі марафону співробітники телеканалу протягом всього дня обговорювали «мережу фанатів американських грошенят Сороса», які «захопили Україну». Телеканал ZIK стверджує, що «Джордж Сорос вирішив привласнити … цілі країни» і "особливо успішно він зайшов в Україну", - зазначається у повідомленні.

Представники Фонду "Відродження" вважають, що зміст телемарафону перенасичений неправдивою інформацією, маніпуляціями та мовою ворожнечі. Під виглядом фактів, глядачам пропонують пропагандистські наративи, що раніше використовувались у авторитарних країнах і які були багаторазово спростовані. Часто ці наративи є взаємозаперечними.

"Це вже п’ятий зафіксований цього року випадок появи на телеканалі ZIK дискредитаційних матеріалів, що містять неправдиву інформацію, маніпуляції та мову ворожнечі щодо Фонду та Джорджа Сороса", - йдеться у тексті заяви.

Водночас, у змісті медіапродуктів “телемарафону” у Фонді бачать не тільки виклик, але й можливість "ще раз привернути увагу суспільства до питань відповідальності та етики у взаєминах між суспільством і тими, хто претендує на роль чесних медіа".

"Цей випадок надає значний матеріал для експертного аналізу та навчання. Чим відрізняються журналістика і пропаганда? Як чужі наративи та мова ненависті “вкидаються” в український інформаційний простір? Як працює підміна понять? Чому розпалювання ворожнечі та свобода слова – несумісні поняття?" - зазначають у Фонді "Відродження".

Фонд закликає українських медіаекспертів, журналістів, юристів, зокрема, членів Незалежної медійної ради, Комісії з журналістської етики, Медіаруху та інших фахових спільнот уважно подивитися телемарафон ZIK “Тхне Соросом” і допомогти українському суспільству нарешті розібратися: чи можна медійні продукти, які випускає телеканал ZIK, вважати журналістикою відповідно до стандартів професії, чиї наративи поширюють журналісти телеканалу ZIK, звідки вони походять, чи присутні в ефірі телеканалу ZIK ознаки мови ворожнечі, неправдивої інформації та маніпулювання суспільною свідомістю, які уроки і висновки має винести українська медіа-спільнота і суспільство загалом після перегляду таких “продуктів” як телемарафон “Тхне Соросом”?

"Міжнародний фонд «Відродження» поважає свободу слова і протягом останніх 30 років залишається одним з рушіїв її розвитку та захисту в Україні. Проте ми переконані, що між свободою медіа і свідомим маніпулюванням, поширенням дезінформації та мови ворожнечі є істотна різниця, яку демократичне суспільство не повинне ігнорувати", - підкреслюють у Фонді "Відродження".