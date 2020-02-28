Під Радою чергуватиме почесна варта із нацгвардійців
Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.
"З першого березня біля будівлі Верховної Ради України започатковується церемоніал вшанування державних символів", - йдеться у повідомленні.
Так, у неділю, 1 березня 2020 року відбудеться Урочистий захід з нагоди започаткування традиції несення Почесної варти Національної гвардії України біля Верховної Ради України, яке супроводжуватиметься урочистим підняттям Державного прапора України.
У заході візьмуть участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, керівник Апарату ВР Вячеслав Штучний, народні депутати, представники громадськості.
Зазначається, що несення Почесної варти Національної гвардії України та підняття Державного прапору перед будівлею Верховної Ради стане постійним церемоніалом вшанування державних символів у вихідні та святкові дні.