Під Радою чергуватиме почесна варта із нацгвардійців

З 1 березня біля будівлі Верховної Ради започатковується церемоніал вшанування державних символів.

Про це інформує пресслужба Апарату Верховної Ради.

"З першого березня біля будівлі Верховної Ради України започатковується церемоніал вшанування державних символів", - йдеться у повідомленні.

Так, у неділю, 1 березня 2020 року відбудеться Урочистий захід з нагоди започаткування традиції несення Почесної варти Національної гвардії України біля Верховної Ради України, яке супроводжуватиметься урочистим підняттям Державного прапора України.

У заході візьмуть участь Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, керівник Апарату ВР Вячеслав Штучний, народні депутати, представники громадськості.

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Зазначається, що несення Почесної варти Національної гвардії України та підняття Державного прапору перед будівлею Верховної Ради стане постійним церемоніалом вшанування державних символів у вихідні та святкові дні.