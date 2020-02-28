Кордон, КППВ на Донбасі та Криму: тепер усюди є "температурний контроль"

Прикордонники з початку "антикоронавірусних заходів" провели температурний скринінг майже 160 тисяч осіб.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

"Загалом за три доби прикордонники провели температурний скринінг майже 160 тисяч осіб", - йдеться у повідомленні.

У ДПСУ уточнили, що з 25 лютого прикордонники почали вимірювати температуру тіла та опитувати щодо стану здоров’я в осіб, які в’їжджають в Україну. Таку практику впроваджено на всіх ділянках кордону. З 27 лютого температурний скринінг здійснюється також на лінії розмежування в районі проведення операції Об’єднаних сил та на адмінмежі з окупованим Кримом.

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Усі пункти пропуску, контрольні пункти в’їзду/виїзду забезпеченні необхідними приладами, а персонал – захисним спорядженням, наголосили у ДПСУ.

Температурний скринінг на кордоні

"Ми доклали максимуму зусиль, аби запобігти поширенню інфекції на територію нашої країни", - заявив голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 лютого в світі зареєстровано 83 399 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 2 858 летальних. Одужали вже 36 659 осіб.

Фото: dpsu.gov.ua