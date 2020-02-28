Екшн про "Черкаси", ріки "пальонки" та "Соловей" на Євробаченні

Події семи днів, що минули, – в об'єктивах камер фотокореспондентів Укрінформу.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

В Україні 26 лютого відзначили День кримського спротиву російській окупації. Цього дня шість років тому перед будівлею Верховної Ради Криму відбувся мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти. Між сторонами відбулися сутички, в яких двоє людей загинули й декілька десятків зазнали поранень. Цьогоріч Президент Володимир Зеленський запровадив День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, який щороку відзначатиметься 26 лютого.

Цього дня кримські татари, які вимушено залишили свої домівки через окупацію Росією півострова, виходять на акції в різних містах України. Так, у Харкові активіст Національного руху кримських татар Сєрвєр Абібулаєв із Бахчисарая провів одиночний пікет. Він вимагав внести зміни в українське законодавство, надавши кримським татарам статус корінного народу України. На його переконання, це дасть змогу збільшити тиск на Росію, яка окупувала Крим.

Фото: Павло Багмут

У Києві тим часом під Посольством РФ в України в межах міжнародної кампанії "Ні "Нормандії" без Криму!" провели акцію "Росія має звільнити Крим!".

Фото: Павло Багмут

Відбулася акція й біля офісу Державного бюро розслідувань. Тут влаштували "Народну люстрацію ДБР", учасники вимагали відставки очільниці відомства Ірини Венедіктової. Зокрема, активістів обурила ініціатива т.в.о. ДБР скасувати амністію для учасників Революції гідності.

Фото: Євген Любімов

В український прокат вийшла воєнна екшн-драма "Черкаси". Це історія, заснована на реальних подіях весни 2014 року. Однойменний морський тральщик, заблокований російськими військами в бухті Донузлав під час анексії Криму, три тижні чинив опір ворогу і став єдиним з дев'яти українських кораблів, що не спустив державний прапор. За словами режисера фільму Тимура Ященка, головна ідея цієї стрічки – відкрити світ ВМС України. Це перший художній фільм в історії національного кінематографа про українській військово-морські сили. На фото: режисер фільму Тимур Ященко під час презентації воєнної драми "Черкаси" у столичному кінотеатрі "Київська Русь".

Фото: В'ячеслав Мадієвський

У Харкові, у п'яті роковини кривавого теракту біля Палацу спорту, де 22 лютого 2015 року загинули четверо людей, відзначили ініційований активістами День патріота. Мітинг пам'яті зібрав близько ста людей біля пам'ятника жертвам теракту. Тут встановлені фотопортрети загиблих – вченого-фізика Ігоря Толмачова, правоохоронця Вадима Рибальченка, школяра Данила Дідика й студента Миколи Мельничука.

Фото: В'ячеслав Мадієвський

А на площі Свободи в центрі Харкова в межах Дня патріота в пам'ять про героїв Революції гідності організували великий рок-концерт "Так працює пам'ять". На спорудженій біля волонтерської палатки "Все для перемоги" сцені виступили відомі українські рок-гурти, зокрема "Жадан та собаки" (на фото).

Фото: Павло Багмут

У фіналі нацвідбору на Євробачення-2020 переміг гурт Gо-A з піснею "Соловей". Його учасники поєднують електронну музику з автентичним вокалом. Вони набрали максимальні 12 балів. Пісенний конкурс відбуватиметься в місті Роттердам у Нідерландах 12–16 травня.

Фото: Маркіян Лисейко

37 тисяч пляшок: в Україні провели наймасштабнішу в історії країни публічну утилізацію горілки-фальсифікату. Зробили це в м. Винники Львівської області на спеціалізованому підприємстві, яке відібрало міжрегіональне управління Мін’юсту відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі". Було знищено майже 14 тонн незаконно виготовлених алкогольних напоїв вартістю близько 4 млн гривень.

Також пропонуємо переглянути ще кілька яскравих кадрів тижня, що минає.

Фото: Геннадій Мінченко

Відреставрований дерев’яний різьблений кіот XIX століття під час його презентації на південних хорах Софійського собору, де була розташована ікона Куп’ятицької Богородиці в Києві.

Фото: Андрій Скакодуб

На території проведення робіт з реконструкції Шліхтерівського каналізаційного колектора, що обслуговує житлові масиви лівого берега Києва.

Фото: Павло Багмут

Огляд автомобіля на пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення “Нові Яриловичі” на Чернігівщині.

Фото: Олександр Лапін

Святковий концерт у межах урочистої церемонії нагородження переможців регіонального конкурсу "Людина року" у Вінниці.

Фото: Маркіян Лисейко

Ігровий момент хокейного матчу між представниками Збройних сил Канади (учасниками операції "ЮНІФАЄР") та ХК "Галицькі леви" у межах Дня хокею у Львові.

Фото: Геннадій Мінченко

Український боксер Юрій Вишняков (праворуч) та узбек Шохрух Ашуров під час поєдинку в межах вечора боксу від K2 Promotions, що завершився перемогою українського спортсмена, на Льодовій арені ТРЦ "Термінал" у Броварах на Київщині.

Фото: Сергій Гудак

Учасники чемпіонату України з гирьового спорту серед працівників Національної поліції України в Ужгороді.

Фото: Дмитро Смольєнко

Гравець СК "Прометей" (Кам'янське) Моріс Крік перед початком матчу чемпіонату України з баскетболу серед команд Суперліги проти БК "Запоріжжя", що завершився перемогою його команди з рахунком 93:85, у Запоріжжі.

Фото: Маркіян Лисейко

Ігровий момент матчу 19-го туру УПЛ між львівським ФК "Карпати" та СК "Дніпро-1", що завершився нічиєю з рахунком 1:1, у Львові.

Фото: Маркіян Лисейко

Президент ФК "Рух" Григорій Козловський під час матчу 19-го туру УПЛ між львівським ФК "Карпати" та СК "Дніпро-1" у Львові.