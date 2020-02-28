Температурний скринінг проводять на східному і західному кордонах України

Температурний скринінг проводиться і на східному, і на західному кордонах України.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми запровадили температурний скринінг на східному кордоні нашої держави. Також проводимо там дослідження, і працює один механізм як на західному, так і на східному кордоні нашої держави. В пунктах пропуску проводиться температурний скринінг. І в разі виявлення людей із симптомами вони передаються епідеміологам”, - сказав Ляшко.

Він додав, що МОЗ отримує інформацію про розповсюдження коронавірусу у світі, і має інформацію про всі зареєстровані випадки, наразі інформації про випадки інфікування Covid-19 на тимчасово окупованих територіях немає.

"У нас є дані про всі зареєстровані випадки у світі, ми відслідковуємо повністю. ... На сьогодні ми не бачимо зафіксованих випадків ні в Україні, ні на окупованих територіях України, тому тактика загальна для всіх", - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83 399, з них 2 858 летальних. Одужало 36 659 осіб.Як повідомляв Укрінформ, за останніми даними, кількість зафіксованих випадків зараження коронавірусом Covid-19 у світі досягла 83 399, з них 2 858 летальних. Одужало 36 659 осіб.