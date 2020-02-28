Берлін виділяє Україні ще €4 мільйони на гуманітарну діяльність Червоного Хреста

Німеччина виділить ще 4 млн євро на гуманітарну діяльність Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ ФРН.

«Федеральний уряд збільшує фінансову підтримку гуманітарних заходів Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ) в Україні: у 2020 році додатково 4 млн євро», - йдеться у повідомленні.

Вони будуть надані на додаток до обіцяних раніше 2 млн євро. Передбачено, що в 2021 році буде також виділено 2 млн євро.

Загалом Німеччина спрямує 12,3 млн євро на гуманітарну діяльність МКЧХ в Україні у період з 2019 до 2021 року.

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Німеччина підтримує низку гуманітарних заходів та проєктів допомоги в рамках Програми «Діяльність МКЧК зі сприяння, захисту, запобігання та співробітництва в Україні в 2019 - 2021 рр». Її увага зосереджена на сході України, де такі заходи роблять важливий внесок у вирішення наслідків триваючого конфлікту. Вони приносять користь людям, які постраждали від конфлікту з обох боків лінії розмежування в Донецькій та Луганській областях, йдеться у повідомленні. Серед отримувачів допомоги багато внутрішньо переміщених осіб та сімей у містах та громадах, які прийняли біженців.

Також один з напрямків роботи - забезпечення населення чистою питною водою.

Крім того, діяльність включає медичну допомогу, закупівлю медикаментів, обладнання для лікарень та інших закладів охорони здоров’я, навчання з надання першої допомоги, навчання медичного персоналу, профілактичні заходи, а також забезпечення продуктами харчування та гігієни.

За допомоги підтримуваних Німеччиною проєктів МКЧХ здійснюються заходи з пошуку зниклих безвісти, догляду за в'язнями, для возз’єднання родин тощо.