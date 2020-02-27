РНБО нагадала 8 правил, як уникнути зараження коронавірусом

Рада національної безпеки та оборони нагадала про правила безпеки, яких слід дотримуватися, щоби уникнути зараження коронавірусом.

Відповідне відео розміщене у Facebook РНБО.

Вісім правил, яких слід дотримуватися, щоб уникнути зараження коронавірусом:

1. Мийте руки із засобами дезинфекції.

2. Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанції щонайменше два метри від людини, яка кашляє, чхає, чи має підвищену температуру.

3. Не торкайтеся руками очей, носа, рота.

4. Кашляйте/чхайте на внутрішню частину ліктя.

5. Не вживайте антибіотики чи противірусні препарати, оскільки наразі немає наукового підтвердження, що вони запобігають зараженню коронавірусом.

6. Мийте поверхні із засобами дезинфекції: відбілювач, хлор, розчинники, оцтова кислота і хлороформ, 75% етанол.

7. Використовуйте маску, але тільки в тому разі, якщо є підозра на контакт із коронавірусом, або для допомоги хворій людині.

8. Тим, хто перебував у КНР, або в інших країнах, де зареєстровані спалахи коронавірусу, потрібно зателефонувати на гарячу лінію МОЗ 0800 505 201, щоб отримати інформацію про подальші дії.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року в світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.

В Україні, за інформацією МОЗ, не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу Covid-19.