А ви звідки знаєте про коронавірус?

Інформування в Україні дещо покращилося, але… Гаряча лінія не відповідає, роликів на ТБ нема, плакатів в аптеках, принаймні, в столиці – теж

У Всесвітній організації охорониі здоров’я дали песимістичні оцінки щодо готовності світу до зустрічі з можливою пандемією. “Загальний висновок для світу – він просто не готовий”, – підсумував глава міжнародної групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в Китаї Брюс Ейлворд. Він наголосив, що це швидко наростаюча епідемія в різних точках світу, на яку треба реагувати дуже швидко, а в тих країнах, де немає такої системи епіднагляду за хворобами, як в Китаї, це може викликати «труднощі»... Що ж, як не сумно це констатувати, але до таких країн належить і Україна. Особливо це підкреслила евакуація наших громадян з Уханя, що вказала на болючі місця в нашій системі епіднагляду, зокрема на недостатню комунікацію з населенням.

Тільки на 27 лютого було анонсовано початок широкої інформаційної кампанії в Україні про те, як уберегтися від коронавірусу. Її має провести Держслужба праці і охопити 77 тисяч працівників. Але що ж маємо на цей момент з інформуванням усього населення України?

На сайті МОЗ рекомендації є, але роботи з населенням поки немає

Хоч останніми днями стало помітніше, що роз’яснювальна інформаційна кампанія про Covid-19 і те, як від нього вберегтися, стала кращою, але все ж її ще не назвеш досконалою. З правильних аспектів комунікації можна виділити, що на головній сторінці сайту МОЗ вже близько тижня розміщено “банер” під назвою “Коронавірус 2019-NCOV”, натиснувши на який можна потрапити у розділ, присвячений висвітленню ситуації з коронавірусом.

Наприклад, щоранку на сайті МОЗу публікується оперативна інформація про поширення коронавірусної інфекції, яку можна переглянути за цим посиланням. Окрім статистики захворюваності (у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 2 801 – летальні, а одужало вже 32 897 осіб), можна дізнатися загальні дані про вірус – рівень смертності (від 2% до 4% в Ухані і 0,7% за його межами), можна дізнатися про термін одужання (для хворих із легким перебігом – два тижні, для важких – 3-6 тижнів), міжнародні рекомендації, найпоширеніші відповіді про тест-системи для визначення коронавірусу, розпорядження уряду. Ця інформація щодня доповнюється новими даними по Україні і базується в основному на загальній статистиці і рекомендаціях ВООЗ. Але хотілося б глибшого аналізу поточної ситуації з прогнозами, особливостями інфікування і перебігу хвороби, що натомість роблять лікарі у своїх блогах і на сторінках соцмереж, а також ЗМІ.

Окрім інформаційних повідомлень на сайті МОЗу можна знайти інфографіку та відео про коронавірус – про алгоритм дій у разі підозри на інфікування коронавірусом, як себе убезпечити від інфікування тощо.

А ще з початку лютого запрацювала “гаряча лінія” за номером 0800 50 58 40, зорієнтована на більш професійну допомогу лікарям, епідеміологам, клініцистам та спеціалістам з лабораторної діагностики, які можуть зіткнутися з коронавірусом. Але звернутися на неї з питаннями може будь-хто. Щоправда, Укрінформ двічі телефонував за цим номером і не отримав відповіді.

Що робить міністр Скалецька у Нових Санжарах

Також МОЗ щодня проводить два окремі брифінги – загальний і безпосередньо в Нових Санжарах.

Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька виходила у пряме включення із обсервації спочатку сама – через фейсбук, потім у ефірі одного з телеканалів, де повідомила, що стан евакуйованих громадян задовільний, вони добре харчуються, читають, роблять фізичні вправи (вже відомо про результати тестування: в евакуйованих з Китаю українців та іноземних громадян не виявили коронавірусу). Як пані Скалецька розповіла в інтерв’ю Радіо Свобода, її день починається зі спілкування з журналістами і так само закінчується. Звинувачення ж у недостатній комунікації вона відкидає: “Ми щодня розповідали про ситуацію в країні, ситуації в світі, заходи у зв'язку з коронавірусом, які ми вибираємо, що буде запроваджуватися, щоб це все було безпечним. Усе це озвучувалося на всіх конференціях і прес-брифінгах, інформація була на сайті, ми телеграм-канал створили”.

За інформування громадян також відповідає і Центр громадського здоров’я, але остання детальна інформація про коронавірус з алгоритмом дій для лікарів і пацієнтів там публікувалася 21 лютого у вигляді інфографіки. У постійному потоці новин вона вже загубилася, тож для дієвого інформування варто було б її оновлювати щодня.

Кияни звернули увагу, що до інформаційної кампанії підключився й метрополітен, де під час руху ескалатором на деяких станціях пасажирам нагадують правила епідемічної безпеки: звертатися до лікаря з першими симптомами хвороби, інформуючи про свій маршрут, а всім без винятку ретельніше дотримуватися гігієни і уникати контакту з хворими. Проте якихось інформаційних матеріалів, брошур у закладах охорони здоров’я, аптеках у столиці наразі немає. Як і соціальних роликів і на телебаченні, а це залишається наймасовішим засобом комунікації з населенням. Схоже, столиці слід брати приклад зі Львова, де вже активно розпочалося широке інформування про коронавірус: за інформацією ЗМІ, у публічних місцях вже роздають брошури, встановлюють плакати та дезінфектори для рук.

Виявляється, у нас коронавірусу протидіє цілий штаб. Що він робить?

На початку лютого оперативний штаб із запобігання Covid-19 в Україні було перенесено на рівень Кабміну. До його складу, окрім прем'єр-міністра і міністра охорони здоров’я увійшли: начальник управління консульського забезпечення МЗС Сергій Альошин, завідувачка кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О. Богомольця Ольга Голубовська, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, заступник міністра фінансів Юрій Джигир, міністр оборони Андрій Загороднюк, директор “Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського” Вікторія Задорожна, голова Нацполіції Ігор Клименко, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, якого призначено головним санітарним лікарем України, та інші.

За словами прем’єр-міністра Олексія Гончарука, штаб двічі на день збирає оперативну інформацію по країні щодо виявлення коронавірусу. Наразі головне завдання штабу – не допустити проникнення коронавірусу на територію України або ж у разі виявлення максимально його локалізувати. План дій штабу можна переглянути у розпорядженні Кабміну за цим посиланням. За підсумками засідання оперативного штабу прем’єр виходив на брифінг 24 та 26 лютого. На останньому брифінгу головний санітарний лікар розповів, що по всіх пунктах перетину кордону з Європейським Союзом ще з 25 лютого працюють прикордонники та епідеміологи, в найбільших 7-ми пунктах стоять карети швидкої допомоги, а усім приїжджим з Європи заміряють температуру.

Серед заходів, запланованих штабом на лютий, – проведення навчань готовності закладів охорони здоров’я до госпіталізації хворих на коронавірус. Відомо, що такі навчання 19 січня вже провели у Львові, Тернополі, 26 лютого в Ізяславську (Хмельницька обл.). А от у Києві навчання планувалося провести тільки п’ятницю, 28 лютого. Для столиці, яка має задавати загальноукраїнський темп і напрям з інформування суспільства, це запізно...

Що робити, якщо маєте підозру на коронавірус?

Такі детальні рекомендації були поширені МОЗом 25 лютого. Вони стосуються переважно людей, які повернулися з країни, де зафіксований спалах хвороби. Адже за своїми ознаками коронавірусна інфекція не надто відрізняється від ГРВІ, і можемо тільки уявити, що було б у разі, якщо усі пацієнти з високою температурою підозрювали у себе коронавірус.

Громадянам же, які повернулися з-за кордону, за наявності симптомів гострого вірусного захворювання рекомендується якнайшвидше звернутися до лікаря або викликати бригаду екстреної медичної допомоги і обов'язково повідомити про відвідування однієї з країн, де реєструються випадки коронавірусу. Крім того, слід надати медпрацівникам інформацію про контакти з іншими людьми, які можуть ймовірно бути інфікованими коронавірусом Covid-19. Але тут власне незрозумілим залишається один важливий аспект. Якщо людина таки виявиться хворою, то значить, що дорогою до лікаря, а також у приймальні лікарні вона могла інфікувати інших. Віктор Ляшко під час брифінгу частково піднімав це питання, відзначивши, що МОЗ разом із Всесвітньою організацією охорони здоров’я працюють над тим, як організувати самоізоляцію для пацієнта у випадку легкого перебігу хвороби.

Ну а поки це питання не вирішено, лікарям первинної ланки при зверненні пацієнтів з ознаками ГРВІ у визначених випадках, як то гарячка, кашель та наявності в анамнезі мандрівки протягом останніх 14 днів у країну, де зафіксовано захворювання, рекомендується викликати бригаду екстреної медичної допомоги, яка госпіталізує хворого. У медичному закладі пацієнту за допомогою тестів мають виключити наявність вірусу грипу А та В. У разі, якщо тест негативний, потрібно відібрати у пацієнта зразок для дослідження у вірусологічній лабораторії на наявність коронавірусу і повідомити про випадок регіональний лабораторний центр МОЗ. Далі – проводити активне медичне спостереження за пацієнтом та лікування ГРІ згідно з загальними протоколами.

Тест-система розрахована на 960 випробувань

Тест-система на визначення коронавірусу, яку днями передала ВООЗ, розрахована на 960 випробувань на наявність коронавірусу Covid-19. Це набір реагентів, кожен з яких міститься в окремій ємності визначеного об’єму, а результат стає відомий вже за 5-7 годин. Купити тест-систему для самостійного користування неможливо, вона знаходиться у вірусологічній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я України. Проте у зв’язку зі спалахом коронавірусу в Італії частину реагентів направили у Львівську, Закарпатську та Чернівецьку області, оскільки саме у цих регіонах найбільше людей, які перебувають на заробітках в Італії. Чернівцях було госпіталізовано двоє людей з пневмонією, які повернулися з Італії. У них підозрюють коронавірус, тож їхні аналізи відправили до Києва і, за словами Віктора Ляшка, ввечері 27 лютого очікуються результати тестування.

Укрінформ задля цікавості запитав у кількох лікарів, чи зверталися до них хворі з підозрою на коронавірус. Головлікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Мукачева Євген Мешко відповів, що наразі до закладу не зверталися такі пацієнти і відповідно тестування не проводилося. “Тут вирішальним і специфічним є просторово-часовий зв’язок із поїздками у регіони, де зареєстровані випадки або контакт із хворими на коронавірусну інфекцію”, – додає лікар. Сімейний лікар-ФОП Олександр Подлесоцький теж говорить, що наразі пацієнтів з симптомами, які би вказували на зараження коронавірусом, у нього на прийомі не було.

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А поки весь світ спостерігає за розвитком ситуації з поширення коронавірусу, не зайвим вкотре нагадати основні рекомендації ВООЗ щодо профілактики:

не торкатися руками обличчя – носу, роту, очей;

ретельно мити руки з милом чи обробляти антисептичними засобами;

під час кашлю та чхання прикривати рот та ніс серветкою чи згином ліктя;

ретельно готувати їжу, особливо м'ясо та яйця, оскільки коронавірус (як і багато інших інфекцій) може розповсюджуватися через недостатньо термічно оброблену їжу;

уникати контактів з особами, які хворі на ГРВІ чи застуду;

уникати безпосереднього контакту з дикими чи свійськими тваринами;

при використанні масок та засобів захисту стежити за тим, щоб вони щільно прилягали до обличчя, закриваючи ніс та рот.

Юлія Горбань, Київ