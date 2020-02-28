Відрядження у санаторій

У війську стартував новий пілотний проєкт з реабілітації після повернення з району бойових дій

За підтримки начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних Сил України в Одесі на базі Центру медичної реабілітації та санаторного лікування «Одеський» стартував новий проєкт з реабілітації ветеранів АТО/ООС. Його розробляли представники Головного управління морально-психологічного забезпечення Збройних Сил України та Командування медичних сил ЗС України. Пілотний проєкт триватиме з лютого по листопад 2020 року.

Першими учасниками програми стали морські піхотинці. Зокрема наразі апробують на собі нові підходи реабілітації дві групи бійців, по 15 і 16 осіб кожна. З ними працюють два основні провідні психологи та їхні двоє помічників, які беруть участь у програмі, щоб перейняти практичний досвід у професіоналів.

— Коли розробляли програму реабілітації, то намагалися врахувати особливості кожного роду військ. Це важливо, адже попередньо ми проводимо психологічну декомпресію військовослужбовців і знаємо тих людей, які приїдуть. Чому розпочали з воїнів морської піхоти? Тому що вони нещодавно повернулися зі сходу. У них була надзвичайно важка ротація з втратами, особливо в новосформованому підрозділі. Попри те, що хлопці дуже молоді, вони вже травмовані війною, — розповідає провідний психолог відділу оперативної психологічної роботи у військах (силах) Центру морально-психологічного забезпечення ЗСУ Наталя Степук. — Унікальність проєкту також у тому, що ми не реабілітуємо військових, як після демобілізації, тобто коли людина повністю повертається в цивільне життя. Наше завдання відновлювати та підтримувати їхній бойовий дух, ми показуємо хлопцям вправи, які використовують під час навчання саморегуляції та для напрацювання стресостійкості. Тобто бійці після цієї реабілітації повинні повністю відновитися та повернутися назад у підрозділи.

Ще одна особливість проєкту — залучення досвідчених психологів, які працюють з військовими. Це далеко не «паркетні» спеціалісти, які сидять по кабінетах і пишуть дисертації, — у кожного за плечима бойовий досвід і виїзди на передову. Тому про проблеми, з якими доводиться стикатися бійцям, вони знають не з чуток.

У хлопців чіткий розпорядок дня: прописана кожна година від сніданку до вечері. Перша половина дня — це виключно медичні процедури. До слова, у Центрі військові мали змогу випробувати на собі нове медичне обладнання, яким так пишаються працівники санаторію.

— Я навіть не уявляв, що можливо отримати таке лікування в Україні. Процедури дійсно дієві, а персонал настільки доброзичливий і чуйний, що здається, мов потрапив на дорогий курорт десь за кордоном, — ділиться враженнями морпіх Вадим. — Мені доводилося бути на міжнародних навчаннях, які проходили в Грузії. Так ось, якщо ви знаєте, що таке грузинська кухня і гостинність, то тут їм нічим не поступаються.

З 15 до 18 години у бійців проходить робота з психологами в групах. У кожній групі своя програма з різними темами та завданнями на кожен день. Основне — це профілактика посттравматичних стресових розладів, яка включає відновлення фізичного та емоційного стану, відновлення бойового духу.

— У нас дуже мало психологів, які вміють працювати в групі, але ефект від групових занять значно кращий та триваліший, — розповідає Наталя Степук. — Ми задаємо тон, направляємо хлопців, а вони самі розкриваються. Коли це відбувається, вони вже лікують один одного самі. На жаль, у наших військових закладах цьому не навчають, а навчитися групових методів терапії приватно досить дорого, тому досвід, який ми тут передаємо молодим психологам, є надважливим.

Приємною несподіванкою як для психологів, так і для учасників проєкту стала можливість абсолютно безоплатно пройти сеанси дельфінотерапії у міському дельфінарії під керівництвом персонального тренера — для чотирьох бійців щодня. Наразі організатори проєкту вже домовилися про те, що кожна наступна програма також буде супроводжуватися сеансами дельфінотерапії.

— Через постійне велике напруження виникають затримки певної групи м’язів і суглобів, так зване заморожування тіла, крім того, притупляється емоційний фон. Коли вони повертаються з ООС з цим «багажем», нам потрібно його «розвантажити». Найдієвіше це робити комплексно, щоб наші воїни могли відновити фізично та психологічно своє тіло та емоції, — зазначає офіцер відділу психологічного супроводу управління психологічного забезпечення Головного управління морально-психологічного забезпечення ЗСУ старший лейтенант Альона Сидоренко.

Психологи зазначають, що використовують у роботі з військовими надзвичайно багато практичних вправ, які є свого роду інструментами, що дозволять їм привести себе в збалансований стан самотужки. Ці знання, мов аптечка з ліками, які вони зможуть використати під час подальшої служби.

Морпіхи, які ще тиждень тому не знали, що на них очікує, з-під лоба поглядали на психологів і нових знайомих, тепер щиро радіють кожному заняттю. Залюбки ходять на море, багато спілкуються між собою та отримують задоволення від насиченої культурної програми.

— Армія — це система: маєш свої завдання і виконуєш їх, виконуєш накази, зранку прийшов, ввечері пішов. Це входить у звичку. І я звик працювати за цією системою. Тому відпочити мені було надзвичайно важко. Навіть у відпустці — це не відпочинок, бо також йде поступове виконання завдань, одне виконав — приходить наступне. А тут лише за тиждень відчув, що я не робот, а жива людина, — ділиться морпіх Антон. — Найбільше мені подобається робота з психологами. Звісно, процедури це також корисно, але особисто для мене важливим стало те, що психологи навчили позбуватися стресу й розслаблятися. Під час нашої служби такі знання точно не будуть зайвими.

До слова, хлопці перебувають у санаторії у відрядженні, а не використовуючи власну відпустку.

Наталія Задверняк, АрміяInform