За рік витрати на комуналку зросли у 46% українців

У 46% українців витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року, у 39% - не змінилися або зменшилися.

Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) "Оцінка діяльності органів влади та реакція на актуальні події: лютий 2020 року".

"Майже половина опитаних (46%) сказали, що їхні витрати на оплату послуг ЖКГ у січні 2020 року зросли порівняно з січнем 2019 року. У 39% респондентів ці витрати не змінилися або зменшилися", - йдеться у повідомленні.

При цьому 21% учасників дослідження вказали, що витрачають на оплату послуг ЖКГ більше половини доходу сім'ї. Ця частка зросла порівняно з опитуваннями КМІС листопада-грудня минулого року (тоді було 14% і 16% відповідно).

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Якщо порівняти результати цього дослідження з опитуванням КМІС, проведеним в 2015 році на замовлення Фонду Фрідріха Еберта, то за 4 роки частка тих домогосподарств, які витрачають більше половини доходу на комунальні послуги, зросла більш ніж втричі – з 6% до 21%.

Як зазначається у пресрелізі КМІС, частка українців, що витрачають на оплату послуг ЖКГ менше третини доходу сім'ї, в лютому зменшилася порівняно з дослідженнями листопада та грудня: 42% в лютому і 53% та 48% в листопаді та грудні відповідно. Ще більша різниця за цим показником з дослідженням 2015 року: тоді менше третини доходу витрачали на послуги ЖКГ 66% опитаних, тепер – тільки 42%.

КМІС провів опитування методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з 21 по 25 лютого 2020 року. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

Дані цього дослідження порівнюються з результатами опитувань КМІС, які були проведені з 15 по 18 грудня, з 22 по 25 листопада, з 4 по 7 листопада, з 9 по 11 жовтня, та з 6 по 19 вересня 2019 року.