В Україні заборонили ретрансляцію трьох російських телеканалів

Нацрада вилучила з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, телеканали "Еврокино", "Топшоп ТВ" і "Зоопарк".

Як повідомляє пресслужба регулятора, відповідні рішення члени Національної ради підтримали одноголосно.

"Країною-правовласником усіх трьох програм є Російська Федерація, ліцензії на мовлення телеканалів видані Роскомнадзором, мова ведення програм – російська", - ідеться в повідомленні.

Для вилучення з Переліку трьох телеканалів, що належать до юрисдикції Російської Федерації, яку законодавством України визнано державою-окупантом та державою-агресором, у рішеннях наведено відповідні законодавчі підстави. Зокрема, Нацрада послалася на те, що рішенням РНБО від 2015 року було доручено Кабміну за участю Національної ради вжити невідкладних заходів щодо припинення російської інформаційної агресії, здійснюваної з використанням іноземних та вітчизняних засобів масової інформації. Тож Нацрада вирішила тимчасово припинити розгляд питання про адаптацію російських каналів.

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Крім того, до Національної ради звернулася компанія ТОВ "Студіо Модерна", якій належало право на розповсюдження програми "Топшоп" на території України, з проханнями вилучити відповідну програму з Переліку іноземних програм. Компанія зазначила, що вона не розповсюджує і не має наміру розповсюджувати надалі канал "Топшоп" у кабельних мережах України.

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Керуючись нормами Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення" та іншими нормативно-правовими документами, регулятор скасував свої попередні рішення щодо програм "Еврокино", "Топшоп" і "Зоопарк" та вилучив їх із Переліку іноземних програм, дозволених для ретрансляції на території України.