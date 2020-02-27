Антоненко не відмовлявся від слідчого експерименту і "детектора" — адвокати

Підозрюваний у справі щодо вбивства журналіста Павла Шеремета, музикант Андрій Антоненко ("Ріффмастер") не відмовлявся від проведення слідчого експерименту і тесту на детекторі брехні.

Така заява захисників Антоненка розміщена на сторінці групи Free Riff у Facebook.

"Пан Антоненко не відмовлявся від проведення слідчого експерименту 02.01.2020, а наполягав на його проведенні у присутності вільно обраного захисника, як того вимагає закон, в чому йому було відмовлено", - зазначають адвокати.

За словами адвокатів, слідчий експеримент намагалися провести "без своєчасного попередження захисників (попереджений був лише один захисник, який знаходився в Харкові і не за три дні, а в той самий день о 16:55)", і після цього пропозицій щодо слідчого експерименту у встановленому порядку від них не надходило.

Захисники наголошують, що Антоненко 28 грудня добровільно і вичерпно надав показання. "Наш підзахисний дійсно 06.02.2020 письмово повідомив слідчого, що відмовляється від будь-якої подальшої співпраці доти, поки не будуть виконані вимоги статті 221 КПК України, а саме - захист має бути ознайомлений з матеріалами розслідування, хоча б з тими, що були раніше публічно розголошені", - уточнюється у заяві.

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Адвокати повідомили, що 18 лютого слідчий Василь Бирко пообіцяв надати стороні захисту усі необхідні матеріали, а захисники погодились у такому разі на одночасний допит з іншою підозрюваною у цій справі, лікаркою і волонтеркою Юлією Кузьменко.

"Однак слідчий Бирко своєї обіцянки не дотримав, внаслідок чого пан Антоненко, слідуючи раніше заявленій позиції, від одночасного допиту відмовився. Пізніше з’ясувалося, що від одночасного допиту відмовилася і пані Кузьменко", - пояснили захисники.

У заяві наголошується, що Антоненко ніколи не відмовлявся від проходження тестування на детекторі брехні.

"Але, з урахуванням якості подібних досліджень в Україні, а також виявлених стороною захисту очевидних ознак фальсифікації так званої "психологічної експертизи", наполягав і наполягає на проходженні поліграф-тестування виключно спеціалістами, які є членами американської або британської асоціації поліграфологів і які не пов’язані з правоохоронними органами України", - зазначається у заяві.

Окрім цього, як повідомили адвокати, Антоненко вимагає вимірювання свого зросту і ознайомлення зі своєю особовою карткою ув’язненого, яка не є матеріалами слідства, є інформацією про особу і, як стверджується у заяві, не може бути утаємничена від нього в силу частини 3 статті 32 Конституції України.

"Станом на сьогодні проведено вимірювання зросту пана Антоненка, яке встановило його на рівні 179,7 см, однак? слідство третій день не надає про це жодного офіційного документа", - зазначили захисники.

Адвокати Антоненка відмітили, що раніше проведені виміри зросту Антоненка "повністю виключають схожість підзахисного з чоловіком з місця злочину".

Як повідомляв Укрінформ, журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року.

Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.

Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Згодом у розпорядженні ЗМІ опинилися дані експертизи від 2016 року відеозаписів з камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета.

Зокрема, на записах чоловік і жінка з пакетом у ніч з 19 на 20 липня 2016 року йшли до машини Шеремета, жінка підходила до машини та, на думку слідства, чіпляла вибуховий пристрій, потім вони вдвох залишили місце події.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображенням, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см.

Потім, 25 лютого, керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг”, яка займається захистом Антоненка, Леонід Маслов повідомив, що зріст підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") становить 179,7 см.

26 лютого у Національній поліції повідомили, що Антоненко відмовився від проведення слідчого експерименту та дачі показів у ході допиту, а Кузьменко – від проходження судово-медичної й габітоскопічної експертиз. Окрім того, за даними поліції, і Антоненко, і Кузьменко відмовилися від одночасного допиту.

Представники групи слідчих ГСУ НПУ також звернули увагу, що усі троє підозрюваних - Антоненко, Кузьменко і Дугарь - відмовилися від проходження інтерв’ювання з використанням поліграфа.