МЗС радить утриматися від поїздок до двох міст у Південній Кореї

Міністерство закордонних справ радить громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до південнокорейських міст Тегу та Чхондо, які оголошені спеціальними зонами у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Відповідну рекомендацію оприлюднила пресслужба МЗС.

"У зв’язку із загостренням епідемічної ситуації, пов’язаної з поширенням на території Республіки Корея захворювання, викликаного новим типом коронавірусу (2019-nCoV / Covid-19), Міністерство закордонних справ України рекомендує громадянам України тимчасово утриматися від подорожей до міст Тегу та Чхондо. Урядом Республіки Корея міста Тегу та Чхондо оголошені зонами "спеціального догляду", - йдеться у повідомленні.

Громадянам України, які вже перебувають на території Кореї, у МЗС порекомендували зареєструватися у системі "ДРУГ" за посиланням, а також виявляти підвищену увагу та обережність, уникати відвідання місць масового скупчення людей.

У пресслужбі поінформували, що влада Кореї започаткувала роботу телефонної служби допомоги для іноземців з питань коронавірусу за загальнонаціональним номером 1339 (для можливості вибору мови після набору 1339 необхідно набрати 4; доступні мови: англійська, китайська, японська, російська, в’єтнамська, тайська, малайська та індонезійська), за яким можна отримати консультації та, у разі необхідності, супровід потенційних пацієнтів до лікарні.

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Як і громадяни Республіки Корея, іноземці, хворі на коронавірус, лікуватимуться безкоштовно і, у разі перебування на карантині, отримають допомогу на проживання.

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У МЗС також дали посилання, за яким можна отримати додаткову офіційну інформацію.

У разі потрапляння в надзвичайну ситуацію, виникнення загрози життю і здоров’ю, громадянам України рекомендується невідкладно звертатися до посольства України в Республіці Корея: за тел. (+82) 1030 356 910, електронною поштою emb_kr@mfa.gov.ua, або на цілодобову “гарячу лінію” МЗС України: +38-044-238-16-57, адреса електронної пошти cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 27 лютого 2020 року у світі зареєстровано 82 164 лабораторно підтверджених випадки Covid-19, з них 2 801 - летальні. Одужали вже 32 897 осіб.