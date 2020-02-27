Експерт розповів, коли дані поліграфа стануть доказом для суду

Легалізувати результати перевірки на поліграфі у суді допоможе ухвалення законопроєкту №4094 “Про захист прав осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі”.

Про це під час круглого столу в Укрінформі розповів завідувач лабораторії з проблем психологічного забезпечення та психофізіологічного дослідження навчально-наукового інституту Національної академії внутрішніх справ поліграфолог Олександр Мотлях.

Він зазначив, що в Україні перевірку на поліграфі використовують при прийомі на роботу, проведенні службових розслідувань та в розслідуванні кримінальних справ. У перших двох випадках такі перевірки врегульовані на рівні відомчих інструкцій. А от результати перевірок на поліграфі, отримані у ході розслідування кримінальних справ, не мають юридичної чинності у суді, оскільки не закріплені у законодавстві.

Круглий стіл «Законодавчі ініціативи застосування поліграфа в протидії корупції» / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

“Слідчий ініціює проведення поліграфічної експертизи, прокурори це підтримують, а судді стоять перед вибором: як її використовувати як доказ? Це проблема. Вони посилаються на те, що немає такого виду експертиз, як проходження поліграфа. Немає окремого закону, що і створює проблеми, тому ми виступаємо за легалізацію поліграфа”, - наголосив Мотлях.

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У зв'язку з цим він нагадав, що ще у 2015 році експерти розробили законопроєкт №4094 “Про захист прав осіб, які проходять опитування (дослідження) на поліграфі”. Документ зареєстрували у Верховній Раді, але парламент попереднього скликання з різних причин його так і не ухвалив.

Ухвалення профільного закону підтримує й голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, який запровадив перевірки на поліграфі при прийомі на роботу.

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“Я переконаний, що поліграф - це той засіб, який нам потрібно використовувати, аби подолати тотальну недовіру людей до державних інституцій. Проходження перевірок на поліграфі треба закріпити у законодавстві”, - зазначив Гусєв.

Він додав, що перевірки на поліграфі дозволили відсіяти чималу кількість недоброчесних претендентів на вакансії у Херсонській ОДА.