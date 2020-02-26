Офіс генпрокурора відкрив декларації нинішніх і колишніх працівників

Уся інформація про статки працівників Офісу генпрокурора та колишньої ГПУ буде оприлюднена на сайті Нацагентства з питань запобігання корупції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

“Заступник генерального прокурора Гюндуз Мамедов скасував спеціальні заходи безпеки до ряду посадових осіб Офісу генерального прокурора, застосовані попереднім керівництвом Генеральної прокуратури України. Йдеться про забезпечення конфіденційності даних, зазначених в деклараціях”, - наголошується в повідомленні.

Як зазначається, відтепер вся інформація про статки прокурорів Офісу генпрокурора, а також колишніх працівників ГПУ та їхніх близьких родичів стане відкритою, кожен матиме змогу ознайомитися з нею на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції.

В пресслужбі відомства нагадали, що такі обмеження були введені у березні 2018 року на підставі Закону «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів».