Уряд пропонує доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію

Уряд пропонує доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію

Укрінформ
Кабінет міністрів пропонує встановити доплати окремим категоріям пенсіонерів за більш пізній вихід на пенсію.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Уряд пропонує щомісяця доплачувати понад 500 грн за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів", - написав Гончарук.

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Він додав, що це рішення, у разі схвалення його Верховною Радою, дасть змогу збільшити надбавки таким пенсіонерам і встановити єдиний підхід до визначення їх розміру.

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