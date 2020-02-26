Уряд пропонує доплачувати понад 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію

Кабінет міністрів пропонує встановити доплати окремим категоріям пенсіонерів за більш пізній вихід на пенсію.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

"Уряд пропонує щомісяця доплачувати понад 500 грн за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів", - написав Гончарук.

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Він додав, що це рішення, у разі схвалення його Верховною Радою, дасть змогу збільшити надбавки таким пенсіонерам і встановити єдиний підхід до визначення їх розміру.