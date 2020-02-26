Коронавірус COVID-19: він такий перший в історії чи ні?

Наразі однозначної відповіді на це запитання немає. Але зараза уже показала людям стільки «фокусів», що його постановка є цілком слушною

Спалах коронавірусу у світі триває вже майже два місяці, кількість хворих досягла 81 тисячу людей. Здавалося, що людство уже підходить до того, щоб побороти цю «новітню» недугу: медики повідомляли, що їм вдалося підібрати дієве лікування хворим на COVID-19, вчені впевнено прогнозували появу вакцини, а приріст хворих в епіцентрі спалаху — Ухані та і в самому Китаї упродовж 10 днів уже йшов на спад. Але несподівано з’явилися нові факти про коронавірус, які дозволяють зробити припущення: людство чи не вперше в своїй історії зіткнулося зі збудником хвороби, який є абсолютно незрозумілим – не вписується у нібито давно описані вірусологами межі. Це підтвердив у коментарі Укрінформу лікар-імунолог Андрій Волянський, відповідаючи на запитання про безпрецедентність нового коронавірусу: “Так, зважаючи на високу контагіозність (заразність), досить високу летальність і можливість реінфекцію або хронізації - це щось незвичайне. Але треба почекати поки все це з'ясується остаточно”.

То що є причиною для таких тверджень і занепокоєння?

Є випадки повторного зараження COVID-19 — причина поки невідома

Уперше про повторне інфікування коронавірусом стало відомо 21 лютого у провінції Сичуань. У чоловіка, якого виписали з лікарні після лікування, 10 днів по тому коронавірус виявили знову. А згодом Нацкомісія з охорони здоров’я КНР повідомила про 195 випадків повторного зараження COVID-19, але причини цього не назвала.

За інформацією New York Post , китайські лікарі повідомили, що хвороба може мати смертельні наслідки для тих, хто підхопить її знову. “Існує висока ймовірність заразитися вдруге”, - каже один із китайських лікарів, який відмовився називатися через побоювання утисків з боку влади. За словами лікаря, препарати, які застосовуються для лікування хвороби пошкоджують серцеву тканину і це підвищує ризик померти від раптової серцевої недостатності, коли людина хворіє вдруге. То що, імунітет у тих, хто перехворів не формується? Як тоді розуміти інформацію про те, що переливання крові тих, хто видужав, важким хворим – допомагало останнім вийти з критичного стану? Тобто антитіла там були?

Втім, поки що інформації про повторне інфікування досить мало, і можна тільки робити припущення про причини. Або вірус уже почав мутувати, і тому люди, які вже хворіли, інфікуються його новою версією, або ж у деяких людей з невідомих причин не утворюється стійкий імунітет. Щоправда лікар-імунолог Андрій Волянський в коментарі Укрінформу говорить, що поки що невідомо – йдеться про реінфекцію чи хронізацію (перехід хвороби у хронічну форму). Тож постає питання: чи діятимуть вакцини на таких людей. “Якщо це хронізація - вакцини будуть діяти. Якщо первинний імунітет не діє та людина захворіла повторно - тоді ні”, - пояснює Андрій Волянський.

Інкубаційний період розмитий, при цьому тести «не бачать» вірус

Тим часом, влада китайської провінції Хубей, де розпочався спалах, заявила , що інкубаційний період COVID-19 може сягати 27 днів. Заява пов’язана з тим, що у 70-річного чоловіка, який гостював у хворої сестри і повернувся додому 24 січня, симптоми хвороби з’явилися лише 20 лютого. Тож відзначається, що більш тривалий інкубаційний період може ускладнити стримування поширення вірусу.

Чи варто, у зв’язку з цим продовжувати карантин 14 днів – і удвічі? Медичні експерти Австралії, де зареєстровано 22 випадки захворювання, наприклад, кажуть, що 27-денний період інкубації в одного чоловіка не дає для цього підстав, пише SBS News. Але водночас професорка Раяна Макінтайр, яка очолює програму біозахисту в інституті Кірбі (Кенсінгтон, Австралія) говорить, що хоча у більшості хворих стандартний діапазон інкубаційного періоду, у деяких він може сягати верхньої межі – взагалі 42 днів, як це було під час спалаху Еболи.

А ще китайські вчені попереджають і про можливий безсимптомний перебіг хвороби. Повідомляється, що 20-річна китаянка з Уханя поїхала в іншу провінцію, де заразила коронавірусом п’ятьох своїх родичів, не маючи при цьому жодних ознак хвороби.

Стало відомо і про іще одну проблему у виявленні уханського коронавірусу. Медики навіть намагаються жартувати: мовляв, вірус перехитрив усіх нас. А все через те, що навіть у випадку враження легенів хворого, тест чотири рази показував негативний результат, і лише п’ята спроба виявилась позитивною. З цим, власне, і був пов'язаний стрибок захворюваності 13 лютого, коли китайські медики змінили критерії підрахунку хворих на основі даних лише комп’ютерної томографії без використання тесту.

Італія: чим спричинений європейський «рекорд» COVID-19 – ніхто не знає

Серед європейських країн найбільшу кількість інфікованих коронавірусом зафіксовано в Італії (треті після Китаю і Південної Кореї). Там підтвердили майже 330 випадків зараженням та 11 жертв COVID-19 (станом на ранок 26 лютого). Найбільша кількість заражених, які почали виявляти лише кілька днів тому, припадає на північні регіони Італії - Ломбардія та Венето. У 12-ти містах цих провінцій (приблизно із 50-тисячами жителів), які буквально опинилися відрізаними від зовнішнього світу — в’їзди-виїзди закладені блоками, проводиться патрулювання не лише поліцейськими, але й збройними силами, В'їзд і виїзд лише за спеціальним дозволом, порушникам загрожує “кримінально-правове переслідування” — італійська влада затвердила карантин: закриті школи, університети, музеї, пам'ятники і бібліотеки, ясно, що заборонені публічні заходи. За словами прем'єра Італії Джузеппе Конте, карантин триватиме два тижні.

До слова, ці регіони залишилися не тільки без видовищ, але й без хліба. За інформацією видання Corriere Della Sera, відвідувачі супермаркетів, яких запускають групами по 40 чоловік, щоб уникнути тисняви, змітають з полиць продукти харчування і предмети першої необхідності. “Змітають печиво і шоколад, апельсиновий сік, туалетний папір, зубну пасту, шампунь і, звичайно ж, воду”, - пише Corriere Della Sera. В дефіциті респіраторні маски, дезінфікуючі гелі для рук, вологі серветки.

Утім навіть у кризовій ситуації знайшлося місце для гумору. У соцмережах поширюються десятки мемів, в яких італійці сміються самі над собою і над своїми страхами: “un bicchiere di vino e passerà” (“келих вина - і все пройде”). Або “Збезлюділа” версія відомої фрески Леонардо да Вінчі “Таємна вечеря” з підписом: “Здається, ми тут в Мілані трохи перестаралися”.

“Збезлюділа” версія відомої фрески Леонардо да Вінчі “Таємна вечеря”

“Ми більше не потискаємо один одному руку і не цілуємося при вітанні та прощанні. І це досить-таки неввічливо для італійців”, - жартує в інтерв'ю “Німецькій хвилі”, житель маленького містечка Віттадоне (р-н Ломбардія) на ім’я Марко.

Між тим... До сих пір залишається загадкою пацієнт номер нуль. Тобто, що конкретно стало причиною різкого поширення вірусу в Італії, хто завіз інфекцію в країну? Всі зусилля влади і медиків знайти “нульового пацієнта” марні. Спершу вважалося, що хворобу завіз житель містечка Кодоньо (р-н Ломбардія), який повернувся 21 січня з епіцентру розповсюдження коронавірусу — Китаю. Але тести показали — він ніколи не був носієм COVID-19. Більше того, за однією з теорій, таких “нульових пацієнтів” могло бути декілька, зважаючи на широку географію поширення зарази. Вони могли приїхати до Італії ще в січні, до введення контрольних перевірок в аеропортах. За таких умов захворювання могло протікати в легкій формі, тобто практично непомітно.

Юлія Горбань, Мирослав Ліскович. Київ