В Україні вперше на аукціоні продаватимуть літак

22 березня 2020 року у Львові відбудеться Перший благодійний аукціон на підтримку проєктів Міжнародного фонду Івана Франка.

Про це повідомляється на сайті фонду.

Серед лотів, виставлених на аукціон, є унікальний експонат - репліка літака Першої світової війни моделі «Альбатрос» - реквізит з кінофільму «Інший Франко». У стрічці, яка вийде на широкий екран цієї осені, літак позначений бортовим номером LVGC-15960, пілотом якого був Петро Франко - летун ескадрильї Української галицької армії, що брав участь у повітряному бою з поляками. Вартість лоту поки не розголошують.

Ліцитатором аукціону буде заслужена артистка України Ірма Вітовська. З повним списком лотів можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомили організатори, захід благословив Верховний архієпископ Києво-Галицький, митрополит Київський — предстоятель Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав і передав для аукціону спеціальний лот - ікону Святого Миколая Чудотворця.

Читайте також: Кабмін планує затвердити кількість весняних призовників

До уваги гостей вечора представлено музично-поетичну композицію за поезією Івана Франка «Зів’яле листя» – театралізоване дійство «Щоденник душевного стану» у виконанні народного артиста України Богдана Козака, акторів Першого українського театру – заслуженої артистки України Олени Крилової та Лесі Шкап'як. Організатори також підготували «тихий» аукціон та лотерею з подарунками від партнерів заходу.

На завершення відбудеться Благодійний прийом від друзів Міжнародного фонду Івана Франка з нагоди 104-ї річниці від дня номінування Івана Франка на Нобелівську премію у 1916 році.

Усі виручені кошти будуть спрямовані на підтримку всеукраїнського учнівського конкурсу «Стежками Каменяра» та наповнення преміального фонду Міжнародної премії імені Івана Франка.

Фото: frankoprize.com.ua