ДБР обіцяє щомісяця звітувати про розслідування “справ Майдану”

Державне бюро розслідувань започатковує щомісячні звітні зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні та пораненими на Майдані, на яких інформуватиме про перебіг їх справ.

Про це повідомляється на сайті ДБР.

"Т. в. о. Директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова зустрілась із представниками ГО «Родина Героїв Небесної Сотні» та ГО «Нескорений Майдан – 18.02». Очільниця ДБР пообіцяла, що такі звітні зустрічі будуть щомісячними. А для постійної комунікації з органом представники потерпілих та поранених делегували Юрія Аксеніна та Павла Кучера.

Зустріч ДБР з родинами Героїв Небесної Сотні та пораненими на Майдані//Фото: ДБР

Наразі у ДБР 49 кримінальних проваджень щодо «справ Майдану». Ірина Венедіктова поінформувала родини Героїв Небесної Сотні та їхніх представників про перебіг їх розслідування", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі вже скерували до суду дві "справи Майдану" - щодо викрадення та вбивства журналіста Василя Сергієнка та колишнього слідчого міліції, який незаконно затримував учасників мітингів. Крім того, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на вбивство "майданівців" бійцю спецпідрозділу "Омега".

"Невдовзі у Державному бюро розслідувань буде створене окреме Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках. Конкурс на керівника цього підрозділу ми оголосимо найближчим часом. І одним із критеріїв відбору буде досвід кандидата у розслідуванні «справ Майдану». Також цей підрозділ буде значно доповнений кадрами", - додала т.в.о. директора ДБР.