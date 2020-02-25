Авто, залізниця, літаки: температурний скринінг робитимуть усім, хто прибуває в Україну

Державна прикордонна служба та Міністерство охорони здоров’я України проводитимуть температурний скринінг усіх громадян, які прибувають на територію України.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на координаційній нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова щодо ситуації із контролю за коронавірусом, повідомили у пресслужбі РНБО.

“Сьогодні було прийнято рішення силами Державної прикордонної служби та Міністерства охорони здоров'я проводити температурний скринінг усіх громадян, які прибувають на територію України”, - сказав Аваков.

Зокрема, за його словами, відтепер температурний скринінг є обов'язковим для усіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країну світу, як через авіасполучення, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України.

“Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а загалом на кордоні 232. Сьогодні, до прикладу, такими групами було на пункті пропуску «Тиса» оглянуто близько 1000 осіб. Окрім цього, ми плануємо запровадити температурний контроль і на КПВВ на лінії розмежування із тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей», - зазначив Аваков.

Він додав, групи із прикордонників та медиків будуть чергувати позмінно, усі вони забезпеченні необхідними засобами захисту. У разі, якщо українські фахівці зафіксують людину із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання, вони будуть їх відправляти на додаткові обстеження, зазначив міністр.

Як повідомлялося, напередодні уряд України у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії ухвалив рішення про ретельний огляд пасажирів, які прибувають із країн, де зафіксовано випадки Covid-19.

Нині кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 322 осіб. Вірус продовжує ширитися новими регіонами. Одинадцятеро осіб померли.

В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.

Фото: mvs.gov.ua