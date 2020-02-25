Авто, залізниця, літаки: температурний скринінг робитимуть усім, хто прибуває в Україну
Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков на координаційній нараді під головуванням секретаря РНБО Олексія Данілова щодо ситуації із контролю за коронавірусом, повідомили у пресслужбі РНБО.
“Сьогодні було прийнято рішення силами Державної прикордонної служби та Міністерства охорони здоров'я проводити температурний скринінг усіх громадян, які прибувають на територію України”, - сказав Аваков.
Зокрема, за його словами, відтепер температурний скринінг є обов'язковим для усіх громадян, які прибувають в Україну з будь-якої країну світу, як через авіасполучення, так і через усі автомобільні та залізничні пункти пропуску на кордоні України.
“Таких пунктів із країнами ЄС у нас 29, а загалом на кордоні 232. Сьогодні, до прикладу, такими групами було на пункті пропуску «Тиса» оглянуто близько 1000 осіб. Окрім цього, ми плануємо запровадити температурний контроль і на КПВВ на лінії розмежування із тимчасово окупованими АР Крим та окремими районами Донецької та Луганської областей», - зазначив Аваков.
Він додав, групи із прикордонників та медиків будуть чергувати позмінно, усі вони забезпеченні необхідними засобами захисту. У разі, якщо українські фахівці зафіксують людину із підвищеною температурою та початковими ознаками захворювання, вони будуть їх відправляти на додаткові обстеження, зазначив міністр.
Як повідомлялося, напередодні уряд України у зв'язку зі спалахом коронавірусу в Італії ухвалив рішення про ретельний огляд пасажирів, які прибувають із країн, де зафіксовано випадки Covid-19.
Нині кількість хворих на коронавірус в Італії досягла 322 осіб. Вірус продовжує ширитися новими регіонами. Одинадцятеро осіб померли.
В Україні не зафіксовано жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу COVID-19.
Фото: mvs.gov.ua