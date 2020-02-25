Чоловік на камері з місця злочину “не дотягує” до Антоненка на 9,7 сантиметра — юрист

Зріст підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") становить 179,7 см.

Про це у Facebook написав керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг”, яка займається захистом Антоненка, Леонід Маслов.

"Поміряли зріст Антоненка. Різниця не 2,5 см. Різниця у 9,7 см! А вже з урахуванням максимально можливої похибки будь-яка особа зростом 177,16 і вище поза усяким сумнівом не може бути особою на камері з місця злочину", - зазначив він.

Маслов також виклав фотографії, як вимірювали зріст Антоненка, і серед фото є показники результатів вимірювання - 179, 7 см.

Раніше у розпорядженні ЗМІ опинилися дані експертизи від 2016 року відеозаписів з камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета.

Зокрема, на записах чоловік і жінка з пакетом у ніч з 19 на 20 липня 2016 року йшли до машини Шеремета, жінка підходила до машини та, на думку слідства, чіпляла вибуховий пристрій, потім вони вдвох залишили місце події.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображенням, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см.

Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.