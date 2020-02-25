Чоловік на камері з місця злочину “не дотягує” до Антоненка на 9,7 сантиметра — юрист

Чоловік на камері з місця злочину “не дотягує” до Антоненка на 9,7 сантиметра — юрист

Фото
Укрінформ
Зріст підозрюваного у вбивстві журналіста Павла Шеремета музиканта Андрія Антоненка ("Ріффмастера") становить 179,7 см.

Про це у Facebook написав керівник юридичної фірми "Сенс Консалтинг”, яка займається захистом Антоненка, Леонід Маслов.

"Поміряли зріст Антоненка. Різниця не 2,5 см. Різниця у 9,7 см! А вже з урахуванням максимально можливої похибки будь-яка особа зростом 177,16 і вище поза усяким сумнівом не може бути особою на камері з місця злочину", - зазначив він.

Маслов також виклав фотографії, як вимірювали зріст Антоненка, і серед фото є показники результатів вимірювання - 179, 7 см.

Раніше у розпорядженні ЗМІ опинилися дані експертизи від 2016 року відеозаписів з камер спостереження, розташованих у кварталах навколо місця вибуху і місця проживання Шеремета.

Зокрема, на записах чоловік і жінка з пакетом у ніч з 19 на 20 липня 2016 року йшли до машини Шеремета, жінка підходила до машини та, на думку слідства, чіпляла вибуховий пристрій, потім вони вдвох залишили місце події.

Згідно з результатами експертизи, зріст чоловіка на відео 170 см. Можливе відхилення, яке заклав експерт, +\- 3%. Ця похибка повʼязана з нечітким зображенням, постійним рухом підозрюваного, кепкою на голові, а також тим, що експерту невідома висота підошви та підборів на взутті. Отже, за висновками експерта, зріст людини на відео може коливатися від 164,9 см до 175,1 см.

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Як повідомляв Укрінформ, про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка. Кузьменко й Антоненко наразі перебувають у СІЗО. Дугарь обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху автомобіля.

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