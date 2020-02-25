МКМС закликає українців висловитися щодо цирків без тварин

До 2021 року в українських цирках не буде тварин і ця заборона буде законодавчою.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури, молоді та спорту у Facebook.

“Це принципово і для тварин, і для людей, бо всі заслуговують гуманного ставлення. Україна упевнено рухається до переліку цивілізованих країн, де використання тварин у цирково-розважальній діяльності заборонене повністю чи частково”, - ідеться в повідомленні.

У МКМС зазначають, що такий законопроєкт підготовлений і зараз триває його громадське обговорення. “Ваша думка для нас важлива, напишіть нам до 7 березня на lavro@mincult.gov.ua”, - закликають у міністерстві.