Українська для комедій, а не мелодрам: поліція порушила справу проти продюсера "1+1"

Поліція відкрила кримінальне провадження щодо продюсера телеканалу "1+1" Олени Єремєєвої через зневажливі висловлювання про українську мову.

Про це у Facebook повідомив народний депутат Володимир Ар'єв та оприлюднив копію листа від правоохоронних органів.

"Кримінальне провадження проти продюсерки 1+1, для якої українська мова виявилася неповноцінною, порушена. Стежимо за результатами розслідування", - написав депутат.

Як повідомляв Укрінформ, продюсер фільмів та серіалів телеканалу "1+1" Олена Єремєєва заявила, що всі комедійні серіали для нового сезону "1+1" знято українською мовою, а мелодрами - російською. За її словами, у мелодрамах українську мову сприймати важко.

Партія "Європейська солідарність" звернулися до поліції Києва з проханням відкрити кримінальне провадження щодо продюсера Єремєєвої.