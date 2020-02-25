Ексдепутату повідомили про підозру у перешкоджанні роботі журналіста

Державне бюро розслідувань повідомило народному депутату України VIII скликання про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста.

Про це інформує 25 лютого пресслужба ДБР.

"Слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві, повідомили народному депутату України VIII скликання про підозру у перешкоджанні законній професійній діяльності журналіста (ч. 1 ст. 171 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Слідством встановлено, що 18 жовтня 2019 року колишній народний депутат перешкоджала роботі журналіста під час висвітлення ним подій, які відбувалися у залі судового засідання. За даними ДБР, підозрювана відібрала у працівника ЗМІ телефон та припинила здійснення відеозапису.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що в разі доведення вини підозрюваній загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Як повідомляла пресслужба Національної спілки журналістів України, 18 жовтня 2019 року під час судового засідання щодо тримання під вартою колишнього народного депутата Сергія Пашинського постраждав журналіст видання "Правовий контроль Україна" Дмитро Кучер.

За даними працівника ЗМІ, на нього напала колишній народний депутат Тетяна Чорновол. За словами Кучера, Чорновол вирвала у нього з рук телефон, щоб він не знімав у залі суду. "Я вирішив забрати телефон назад, адже він досить дороговартісний, і поки повертав, пані Чорновол мене подряпала", - зазначив журналіст. Після цього присутній у залі суду чоловік, за припущенням Кучера - товариш Чорновол, почав виштовхувати із залу суду журналіста. На місце події журналіст викликав поліцію та написав заяву за статтею 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналіста).

Народний депутат України VIII скликання Тетяна Чорновол була обрана по багатомандатному загальнодержавному округу від політичної партії "Народний фронт".