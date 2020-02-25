В Мінсоцполітики нарахували понад 1,4 мільйона переселенців в Україні

За даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, станом на 24 лютого обліковано 1 442 940 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

"Станом на 24 лютого 2020 року, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, взято на облік 1 442 940 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей та АР Крим", - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляло агентство, на початку січня Міністерство соціальної політики спрямувало в регіони 4,1 мільярда гривень на виплату соціальних допомог.