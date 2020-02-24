Під ДБР вимагали відставки Венедіктової

Під Державним бюро розслідування пройшов мітинг, учасники якого вимагали відставки очільниці ДБР Ірини Венедіктової.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Зокрема, активістів обурила ініціатива очільниці ДБР скасувати амністію для учасників Революції гідності.

Як повідомлялося, т.в.о. директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова в інтерв'ю lb.ua висловилася за скасування закону щодо недопущення переслідування учасників Революції гідності, оскільки він "перешкоджає об’єктивно розслідувати вбивства правоохоронців (під час подій Революції Гідності - ред.)".

За даними правоохоронних органів, під час Революції гідності постраждало 2,5 тисячі осіб, загинуло 78 цивільних громадян України і 13 правоохоронців.

Верховна Рада 21 лютого 2014 року прийняла закон про недопущення переслідування учасників акцій протестів, що передбачає позбавлення як кримінальної, так і адміністративної відповідальності всіх осіб, які були затримані під час акцій протестів.

Ірина Венедіктова була призначена в.о. директора ДБР після звільнення з цієї посади Романа Труби у грудні 2019 року. Вона очолюватиме відомство до завершення конкурсу, під час якого кадрова комісія обере нове керівництво ДБР.

Фото Павла Багмута