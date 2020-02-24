СБУ блокувала схему з ухилення від сплати податків на півмільярда

СБУ спільно з Державною фіскальною службою блокувала відшкодування з бюджету незаконно сформованого податку на додану вартість у розмірі півмільярда гривень.

Про це повідомляє пресцентр СБ України.

“Під час проведення слідчих дій правоохоронці встановили, що в оборудці задіяно майже 100 комерційних структур, зареєстрованих у різних регіонах України. Їх реквізити використовували організатори та учасники так званих «транзитно-конвертаційних» груп. Через ці суб’єкти господарювання вони надавали «послуги» з ухилення від сплати податків і обов’язкових платежів до державного бюджету через здійснення безтоварних операцій. У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, судом накладено арешт на суму незаконно сформованого ПДВ у розмірі майже 500 мільйонів гривень у системі електронного адміністрування платників податків”, - йдеться у повідомленні.