В Україні поновили рух поїздів, які затримувались через негоду

Сьогодні 24 лютого станом на 12:00 рух пасажирських та вантажних поїздів в західних регіонах України повністю відновлено.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця" у Facebook.

"Укрзалізниця ліквідувала наслідки негоди в західних регіонах. Станом на 12:00 рух пасажирських та вантажних поїздів було повністю відновлено", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом негода спричинила затримку в русі п'яти пасажирських поїздів: №49 Київ — Трускавець, №602 Львів — Солотвино, №81 Ужгород — Київ, №29 Ужгород — Київ, №141 Бахмут — Львів, а також кількох приміських поїздів. Затримки тривали від 8 хвилин до 1 годин 46 хвилин.

Укрзалізниця також нормалізувала роботу залізничної інфраструктури і обладнання на станції Ходорів, та дільницях: Львів — Сапіжанка, Оброшино — Щирець, Любінь Великий — Комарно, Яблонька — Соколики — Сянки, Рожнятів — Долина, Глибочок Великий — Озерна і Озерна — Зборів.

Як повідомляв Укрінформ, 24 лютого шквальний вітер спричинив падіння дерев на колію та нависання гілок на лініях електропередач, що завадили роботі залізничної інфраструктури і обладнання на семи дільницях та на одній станції Укрзалізниці. Також негода спричинила затримку руху п'яти пасажирських та кількох приміських поїздів.